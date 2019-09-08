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Suriye'deki işgale bir ülke daha katılma kararı aldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımıyla teröristler tarafından işgal edilen bölgelere skandal bir destek geldi. Danimarka hükümeti, ABD ve YPG/DSG'ye yardım için askeri güç gönderme kararı aldı.

08 Eylül 2019 Pazar 15:54
Suriye'deki işgale bir ülke daha katılma kararı aldı!

ABD tarafından kurdurulan Suriye’deki Demokratik Suriye Güçleri, YPG/DSG’nin kontrolündeki bölgelere Danimarka hükümetinin askeri güç göndereceğini duyurdu.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Danimarka’nın, ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye’nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir firkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ve Savunma Bakanı Trine Bramsen ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Danimarka’nın uluslararası alanda askeri faaliyetlerini artıracağını söyledi. Frederiksen, Danimarka’nın, IŞİD’e karşı ABD önderliğindeki koalisyona destek amacıyla Suriye’nin kuzeyine 14 kişilik askeri doktor ekibi, ABD donanmasına destek amaçlı bir fırkateyn, bir savaş taburu, bir savaş gemisi ve 4 savaş uçağı göndereceğini kaydetti. Mali’deki BM Mali İstikrar Misyonu’nda (MİNUSMA) konuşlandırılmak üzere en fazla 65 kişilik ekiple birlikte nakliye uçağı ve 10 kişilik personel göndereceğini belirten Frederiksen, Fransa önderliğinde Afrika’nın Sahel bölgesinde yürütülen Barkhane Operasyonu’na da helikopter, 70 kişilik ekip ve 2 üst düzey askeri yönetici ile destek verileceğini açıkladı. Frederiksen, “Hükümet olarak amacımız aktif bir dışişleri politikası yürütmek. Bu politikayı müttefiklerimiz, ABD, NATO, AB ve BM ile birlikte yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

ABD Danimarka'nın asker göndermesinden memnun

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Danimarka’nın ABD önderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona destek amacıyla Suriye’ye asker gönderme kararından, memnuniyet duyduklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü Jonathan R. Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, “ABD, Danimarka hükümetinin Doğal Kararlılık Operasyonu’na destek vermek üzere Suriye’ye asker sevk edeceğini duyurması ve bu önemli misyonda yük ve sorumluluğu paylaşmaya devam edeceklerine yönelik açıklamasını memnuniyetle karşılıyor.” ifadelerini kullandı. Danimarka’nın DEAŞ ile mücadele koalisyonunun önemli bir ortağı olduğunu belirten Hoffman, “Bu sevkiyat Danimarka’nın SDG dahil ortaklarımızla çalışma ve DEAŞ’ın geri gelmemesi konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Danimarkalı ortaklarımız Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenlik için az sayıdaki ABD askeri gücü ile çalışacak.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:54
  1. ABD
  2. Danimarka

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