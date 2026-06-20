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Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

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Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Kedilerle iletişim kurmanın gizli yolu açığa çıktı.

#1
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Yapılan yeni bir araştırmada, kedilerle bağ kurmanın en etkili yollarından biri açığa çıkarıldı. Meğer onlarla insan gibi değil, 'kedi gibi' davranarak iletişim kurmak mümkünmüş! Nasıl mı? İşte detaylar…

#2
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Uzmanlar, yapılan araştırma sonucundan kedilerle bağ kurma sırrının onlarla insan gibi değil kediler gibi gözleri yavaşça kısarak "kedi gibi" gülümsemek olduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

İnsanların aksine dişleri göstererek değil, gözleri hafifçe kısarak ve yavaşça göz kırparak yapılan bu hareket, kedilerle aradaki bağın tamamen değişmesine olanak sağlıyor.

#4
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Sussex Üniversitesi uzmanları tarafından yapılan çalışmalarda, bu yöntemin hem tanıdık hem de yabancı kedilerin insanlara yaklaşma ve onlarla etkileşime girme isteğini önemli ölçüde artırdığını kanıtlıyor.

#5
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Kedilerle zaman geçiren insanların yakından bildiği yarı kapalı göz ifadesi ve hemen ardından onu takip eden yavaşça göz kırpma hareketi, aslında kedilerin rahat ve huzurlu olduklarında yaptıkları bir tepkidir.

#6
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Uzmanlar, bu ifadenin bir tür "kedi gülümsemesi" olduğunu belirtiyor. İnsanların bu hareketi taklit ederek kedilere dostça yaklaştıklarını göstermek amacıyla yürütülen çalışmalar de bu tezin desteklenmesinde rol oynuyor.

#7
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Farklı evlerde yaşayan onlarca kedi ile yürütülen deneylerde, kedileri kendilerine baktığında yavaşça göz kırpan kişilerin, kedilerinden de aynı şekilde karşılık aldığı görüldü.

#8
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Yürütülen deneyde, kedilerle daha önce hiç karşılaşmamış araştırmacılar da aynı yöntemi uyguladı. Araştırmacıların yavaşça göz kırpıp ardından ellerini uzattıkları durumlarda, kedilerin gözlerini kırpmadan doğrudan bakan kişilere kıyasla çok daha olumlu tepki verdiği görüldü.

#9
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Kedilerin araştırmacılara yaklaşarak uzatılan eli koklama olasılığının da belirgin şekilde arttığı gözlemlendi.

#10
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Uzmanlara göre, yavaş göz kırpma yöntemi hem evdeki hem de sokakta karşılaşılan kedilerle güven ilişkisi kurmanın en etkili yollarından biri.

#11
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Gözleri birkaç saniyeliğine hafifçe kısarak kapatmak, kedilere dostça bir mesaj gönderildiği anlamına geliyor ve aradaki iletişimi güçlendiriyor.

#12
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kedilerin birlikte yaşadıkları insanların duygularına ve karakter özelliklerine sanılandan çok daha fazla uyum sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, kedilerin neden özellikle bu davranışı bir iletişim aracı olarak kullandığını henüz kesin olarak açıklayabilmiş değil.

#13
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Ancak uzun süreli ve doğrudan göz temasının kediler tarafından tehdit olarak algılandığı, buna karşılık yavaş göz kırpmanın güven ve iyi niyet göstergesi olarak yorumlandığı düşünülüyor.

#14
Foto - Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Sabah'a göre; Bu tür iletişim yöntemlerinin daha iyi anlaşılması ise özellikle veteriner klinikleri ve hayvan barınakları gibi stresli ortamlarda bulunan kedilerin psikolojik refahını korumak açısından önemli bir rol oynuyor.

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