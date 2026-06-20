Bilim doğruladı: Kedilerin dili çözüldü! İşte onlarla iletişim kurmanın gizli yolu…

Son yıllarda yapılan araştırmalar, kedilerin birlikte yaşadıkları insanların duygularına ve karakter özelliklerine sanılandan çok daha fazla uyum sağlayabildiğini ortaya koyuyor. Bilim insanları, kedilerin neden özellikle bu davranışı bir iletişim aracı olarak kullandığını henüz kesin olarak açıklayabilmiş değil.