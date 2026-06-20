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Gündem Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Başkan Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi CAm. Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Dan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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