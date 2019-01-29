Suriye'deki 130 DAEŞ'li terörist, Fransa'da yargılanacak Diktatör Esed Rejiminin yönetimindeki iç savaş ülkesi Suriye'de yakalanan DAEŞ mensubu Fransız vatandaşları, uçakla Fransa'daki hapishanelere nakledilecek.

Suriye'de terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye giden Fransız vatandaşı 130 kişinin yargılanmak üzere gelecek haftalarda Fransa'ya getirileceği belirtildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre Fransa, gelecek haftalarda Suriye'den DAEŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenilen veya bu ülkeye savaşmaya giden 130 vatandaşını yargılamak üzere ülkeye getirecek. Fransız yetkililerin, ABD Suriye'den çekildikten sonra, bu kişilerin izini kaybetmekten endişe ettiği ileri sürüldü. Söz konusu kişilerin, uçakla ülkeye getirilecekleri ve duruşma yapılana kadar tutuklu kalacakları kaydedildi. Fransa'da 2015 yılında meydana gelen terör saldırılarından sonra Avrupa'dan 3 bin, Fransa'dan ise 700 kişinin terör örgütü DAEŞ'e katıldığı açıklanmıştı.

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