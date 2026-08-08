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Gündem Suriye'de Türk Üniversitesi kuruluyor!
Gündem

Suriye'de Türk Üniversitesi kuruluyor!

Yeniakit Publisher
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Suriye'de Türk Üniversitesi kuruluyor!

YÖK ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulacak Suriye-Türkiye Üniversitesine ilişkin mutabakat zaptı ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarını kapsayan işbirliği anlaşması imzalandı.

YÖK ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulacak Suriye-Türkiye Üniversitesine ilişkin mutabakat zaptı ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarını kapsayan işbirliği anlaşması imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, imza töreni öncesinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi başkanlığındaki heyetler bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Özvar, Türkiye ile Suriye'nin ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, son dönemde yeniden ivme kazanan ilişkilerin yükseköğretim alanındaki işbirliğine de güçlü şekilde yansımasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üniversiteler arasında kurulacak sağlam ve sürdürülebilir ortaklıkların, akademik dünyanın yanı sıra iki ülkenin geleceğine, bölgesel istikrara ve halklar arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özvar, görüşmenin yükseköğretim alanındaki işbirliğini kurumsal ve kalıcı bir zemine taşıyacağına inandığını dile getirdi.

 

Suriye'nin eğitim altyapısının güçlenmesi için Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirten Özvar, Türk üniversitelerinin Suriye üniversiteleriyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Ortak lisans ve lisansüstü programların hayata geçirilmesi için birlikte çalışabileceklerini dile getiren Özvar, YÖK'ün teknik altyapı, dijitalleşme ve bilgi paylaşımı konularında da destek sunabileceğini kaydetti.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan el-Halebi de Suriye'nin eğitim altyapısına verilen destek ve yapılan işbirliklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede, YÖK ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında belirli alanlarda ortak çalışma grupları kurulması da ele alındı.

 

- ŞAM'DA SURİYE-TÜRKİYE ÜNİVERSİTESİ KURULMASI PLANLANIYOR

İmzalanan mutabakat zaptında, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları ile yükseköğretim, bilimsel araştırma, inovasyon ve akademik değişim alanlarında işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak irade vurgulandı.

Mutabakat zaptına göre taraflar, Şam'da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesinin hukuki çerçevesi, yönetişim yapısı, akademik teşkilatlanması, öğrenci kabul usulleri, kalite güvencesi mekanizmaları ve idari düzenlemelerine ilişkin çalışmalarını sürdürecek.

Üniversitenin kuruluşuna ilişkin hukuki ve kurumsal taslak belgeler hazırlanarak yetkili makamlara sunulacak.

Üniversitenin kurulması ise taraflar arasında yapılacak müteakip anlaşmalara ve her iki ülkedeki hukuki süreçlerin tamamlanmasına bağlı olacak.

Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla da iki ülkenin üniversiteleri ile eğitim ve araştırma kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, yükseköğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

 

Anlaşma kapsamında, karşılıklı burs ve öğrenci kontenjanları tahsis edilmesi, akademik derece ve diplomaların tanınması, Suriyeli öğrencilerin yatay geçişlerinin kolaylaştırılması, ileri teknoloji odaklı eğitim programlarının geliştirilmesi, Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesi, akademisyen ve öğrenci değişimlerinin teşvik edilmesi, ortak bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi, ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması ile kalite güvencesi ve akreditasyon alanlarında işbirliği yapılması öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca her yıl dönüşümlü olarak Türkiye-Suriye Üniversiteler Forumu düzenlenmesi, iki ülke üniversiteleri arasında "Kardeş (İkiz) Üniversite Programı" uygulanmasının değerlendirilmesi ve Şam'da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesine yönelik çalışmaların birlikte yürütülmesi yer alıyor.

Kaynak: STAR Haber

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Yorumlar

Müslüman Suriye kardeşimizdir, desteğe devam edelim.

Müslüman Katili elleri kanlı şiii iRan'dan ve iti Esed'den kurtulan Müslüman Suriye ile eğitim alanında işbirliği antlaşması imzalamamız çok güzel. melun İRan'ın zulümler yaptığı Suriyeli Müslüman Kardeşlerimize destek çıkmamız çok güzel. çok güzel hareketlerin devamı temennisiyle.

EYVALLAH, İŞTE BU OLAY ÇOK ÖNEMLİ

Zaten çoğu Türkçe biliyor Türk hocalar içinde önemli, İstanbul, dan Şam uçakla iki saat falan hocalar gidecek dersini verecek gelecek, iyi dahada iyi olacak
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