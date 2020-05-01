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Aktüel

Suriye’de tüp deposunda patlama: 4 ölü, 23 yaralı

Suriye’nin Halep kentinde bir gaz tüpü deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:21:42 -
Suriye’de tüp deposunda patlama: 4 ölü, 23 yaralı

Suriye’nin Halep kentinde bir gaz tüpü deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.


Halep kentinde bulunan Nubul kasabasındaki gaz tüpü deposunda patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise yaralandı. Yetkililer, patlamanın neden meydana geldiğine dair henüz bir bilgiye ulaşamadıklarını aktarırken, yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiğini açıkladı. Patlama sonucu bölgede bulunan birçok ev ve iş yeri hasar aldı.


Bölge halkı ise yaşanan patlamanın ardından depoda bulunan gazların silah yapımında kullanıldığı iddiasında bulundu.

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