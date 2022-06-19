Suriye’de terör ittifakı kuruldu Türkiye’ye karşı 3 ülke PKK’yla

Mehmet Aydın

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali verip hazırlık yaparken, ülkede güçleri bulunan ülkeler de PKK’ya desteğe koştu...

Ortadoğu haberleri yapan Amerikan merkezli Al-Monitor sitesi, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı Rusya, İran ve Suriye’nin desteklediği grupların Türkiye’ye karşı birleştiğini yazdı.

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu duyurmasının ardından Arapça ve İngilizce yayın yapan ABD merkezli Al-Monitor sitesi, Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna karşı YPG/PKK’yı korumak amacıyla Rusya, İran ve Suriye’nin desteklediği grupların Türkiye’ye karşı birleştiğini belirtti.

Birçok terörist grup var

Muhammed Hardan imzalı habere göre, Rus birlikleri ile Suriye’deki gruplar bir araya geldi ve “Kuzey Yıldırım” adında bir merkez kurdu. Bu merkezin Halep’in kuzeyinde konuşlanan bir Rus askeri üssünde bulunduğu öne sürüldü. Türkiye’nin olası operasyonuna karşı birleşen grupların arasında YPG’nin yanı sıra Fatemiyun (Esed’e bağlı Afgan Şii teröristler) Lübnan Şii Hizbullah hareketine bağlı bir tabur; Nubl ve al-Zahraa kasabalarından İran destekli gruplar; Abna al-Sahel, Hayyan, Haraytan, Anadan ve Masakan kasabalarından Suriye rejim güçlerinin oluşumları; ve Baas Tugayları olduğu belirtildi.

Haberde, “Kuzey Yıldırım” operasyon merkezinin amacı askeri cepheyi yönetmek ve çatışmaları koordine ederek, çekilme sınırını belirleyerek olası bir Türkiye saldırısında PKK/YPG’ye destek sağlamak” denildi.

Rusya, İran ve PKK istedi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) takma adının kullanan YPG’den sözde yetkili terörist Al-Monitor’e açıklamalarda bulunarak, “Bu operasyon merkezini oluşturan ülke Rusya ve Suriye rejimine baskı yapan İran ve PKK. İran Şii yoğunluğun olduğu bölgeleri korumak istiyor. Görüşmeler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye askeri operasyonu gündeme getirdiğinden beri devam ediyor. Kandil’deki PKK liderleri, muhalifleri ve Türk güçlerini caydırmak için Esed rejim ve İran güçlerinin kontrol bölgelerine girmesine izin vermeleri için SDG (YPG) liderleriyle görüşmelere başladı. Bu ittifakta olan herkes Türkiye saldırırsa YPG’nin yanında savaşacak” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde bölge kaynakları İran milislerinin, Tel Rıfat’taki YPG’li teröristlere destek vermek için araçlarla bölgeye geldiklerini açıklamıştı.