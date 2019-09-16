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Suriye'de savaş mağduru çocuklar için "Sınırsız Şenlikler" etkinliği

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde çocuklar için Sınırsız Şenlikler'in üçüncüsünü düzenledi

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
Suriye'de savaş mağduru çocuklar için "Sınırsız Şenlikler" etkinliği

AZEZ (AA) - Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin (UMHD) Suriye'de savaş mağduru çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği "Sınırsız Şenlikler" etkinliğinin üçüncüsü başladı.

Kilis Valiliği, UMDH ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla, Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinin Bıragite köyünde düzenlenen programa, çoğunluğu Türkmen 500 çocuk katıldı.

Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikte çocuklar, sokak oyunları, gösteriler, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi.

Türk gönüllülerin de katıldığı programda, çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıtıldı.

Etkinliğin proje koordinatörü Eda Nur Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenlikleri savaş mağduru çocukları mutlu etmek için organize ettiklerini belirterek, "Çocukların eğitimine katkı vermek istiyoruz. Savaş mağduru olmaları eğitimlerinin önüne geçmemeli. Burada çocuklar için gösteriler ve tiyatro oyunları sergiliyoruz." diye konuştu.

Suriye'de okula başlayan 5 bin çocuğa kırtasiye malzemesi sağlamayı hedeflediklerini aktaran Aydın, Fırat Kalkanı bölgesindeki 5 okulda buna benzer etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti.

Azez ilçesinin Bıragite köyünde başlayan şenlikler, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan diğer bölgelerde de düzenlenecek.


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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
  1. Suriye
  2. şenlik
  3. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD)

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