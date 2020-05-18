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Suriye’de muhalifler ile rejim arasında esir takası

Suriye’de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:27:06 -
Suriye’de muhalifler ile rejim arasında esir takası

Suriye’de Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı.


Suriye’de İdlib kentinin kuzeyinde bulunan Taftanaz’da bugün Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Esad Rejimi arasında esir takası yapıldı. Esir takasında Esad Rejimi tarafından SMO’ya mensup 3 asker serbest bırakılırken, SMO tarafından ise 2 rejim askeri ile 2 askerin cansız bedenleri rejime teslim edildi. Korona virüs salgını nedeni ile 3 SMO mensubu asker 14 gün karantina altında tutulacak.

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