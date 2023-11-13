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Dünya Suriye'de İran'a bir darbe daha
Dünya

Suriye'de İran'a bir darbe daha

Yeniakit Publisher
2023-11-13 07:15:00 -
Suriye'de İran'a bir darbe daha

Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor ilindeki Suriye ordusu saflarında yer alan İran destekli gruplara, savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçağı, Deyrizor'da Elbukemal ilçesi Siyal köyü ve Meyadin'de İran destekli grupların bulunduğu noktalara saldırı gerçekleştirdi.

Düzenlenen hava saldırısı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu, 3 askeri aracın da kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları son bir ayda Elbukemal​​​​​​​ ile yakınındaki Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli grupları hedef almıştı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.
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İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

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Yorumlar

Myavuz

Ya hu Akit, aziz dostum, iti ısırmaz! İran ABD.nin de siyonist israilin de gizli muttefikidir. Bu yapılanlar kayıkçı kavgası.

Hayro

Bu Şia domuzları ne arıyorlar orada! Ne hain bir milletsiniz
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