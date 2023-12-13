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Dünya Suriye’de İran yanlısı Şiiler tarafından orası kuşatıldı: ABD üslerine karşı sessizce SİHA saldırısı! Harekete geçti
Dünya

Suriye’de İran yanlısı Şiiler tarafından orası kuşatıldı: ABD üslerine karşı sessizce SİHA saldırısı! Harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-12-13 23:31:00 -
Suriye’de İran yanlısı Şiiler tarafından orası kuşatıldı: ABD üslerine karşı sessizce SİHA saldırısı! Harekete geçti

Irak’ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye’de ABD’ye ait Al-Tanf Üssü’ne ve El-Rukban Üssü’ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar devam ediyor.

Irak’ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan ABD’ye ait Al-Tanf Üssü’ne ve El-Rukban Üssü’ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, SİHA’ların üsleri tam isabetle vurduğu belirtildi.

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