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Dünya Suriye’de depremin faturası 5,1 milyar $
Dünya

Suriye’de depremin faturası 5,1 milyar $

Dünya Bankası tahminlerine göre Suriye’de depremler 5,1 milyar dolar hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:20:00 -
Suriye’de depremin faturası 5,1 milyar $

Dünya Bankası yaptığı açıklamada, geçen ay Türkiye ve Suriye’yi vuran ölümcül depremlerin Suriye’de yaklaşık 5,1 milyar dolarlık doğrudan fiziksel hasara neden olduğunu ve bunun, yıllardır süren iç savaşın harap ettiği bir ülkede yıkımı daha da artırdığını söyledi.

Banka, hasar gören ve yıkılan bina ve altyapıların bugünkü değerinin Suriye’nin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 10’u kadar olduğunu tahmin ediyor. Hasarlı binaların, Suriye’nin tarihi bölgelerindeki kültürel miras alanlarını da kapsadığı belirtildi. Dünya Bankası Orta Doğu Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, “Bu kayıplar, Suriye halkının son yıllarda katlandığı yıkım, acı ve sıkıntı yıllarını birleştiriyor” dedi.

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