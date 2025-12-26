Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentine camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz.
8 kişi vefat etmişti
Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.