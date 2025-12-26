  • İSTANBUL
Gündem Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki
Suriye'de camiye kalleş saldırı! Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Humus kentine camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Suriye’nin Humus vilayetinde bugün (26 Aralık) bir camiye yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınıyoruz.

8 kişi vefat etmişti

Suriye’nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

