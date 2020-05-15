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Suriye’de bombalanan cami ve türbeler Türkiye tarafından onarılıyor

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Afrin’de Suriye rejim güçleri tarafından atılan bombalar yüzünden hasar gören cami ve türbelerin Türkiye tarafından restore edildiği belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:30:09 -
Suriye’de bombalanan cami ve türbeler Türkiye tarafından onarılıyor

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Afrin’de Suriye rejim güçleri tarafından atılan bombalar yüzünden hasar gören cami ve türbelerin Türkiye tarafından restore edildiği belirtti.


Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek, Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinde Suriye rejimi tarafından atılan bombalarla zarar gören cami ve türbelerin onarıldığını kaydederek ,”Vakıflar bölge müdürlüğü olarak sadece bölgemizde değil Suriye’nin Afrin Bölgesinde bulunan Şeyh Hadid kentinde bulunan cami ile Şerran bölgesinde bulunan türbenin yenileme çalışmaları bu yıl tamamlanarak açılacak ”dedi.


Genel müdürlük olarak ecdadın kurduğu vakıfların yayıldığı coğrafyada, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya’da, olduğu gibi Suriye’de de vakıfların yaptığı eserlerin onarımına büyük önem verdikleri belirten Çicek, ”Bu amaçla Afrin’deki, Şeyh Hadid Camii ve Şerran’da bulunan Nebi Huri türbesini 720 bin dolara restorasyonuna başladık. Buralarda 7 teknik personelimiz kontrolör olarak görevlendirildi. Sahada da 30 personelimiz var. Yaptığımız caminin minaresi top mermisiyle zarar gören bölümlerini askıya alarak tarihi eser kimliğini ortaya çıkartacak çalışmalar yapıyoruz. Nebi Huri türbesinde ise M.S 3’üncü yüzyıla ait Antik Roma dönemi kümbet yapısıdır. Bunun da çevresindeki niteliksiz yapılardan arındırarak gelecek kuşaklara aktarılması için ciddi çaba sarf ediyoruz ” dedi.

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