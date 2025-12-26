  • İSTANBUL
Dünya

Suriye'de bir kalleş saldırı daha! Önce cami şimdi ise...

Suriye'de bir kalleş saldırı daha! Önce cami şimdi ise...

Suriye'nin Halep kentinde YPG/PKK'nın düzenlediği saldırıda bir güvenlik personeli yaralandı. Bugün cuma namazı sırasında Humus kentindeki bulunan camiye bombalı saldırı düzenlenmişti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Halep kentinde kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda bir iç güvenlik personeli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Halep'in Şihan bölgesinde Suriye iç güvenlik birimlerine ait noktaya silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, bir iç güvenlik personeli yaralandı. Yaralı personel, hastanede tedavi altına alındı.

Camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı

Suriye'nin Humus kentindeki bulunan camiye cuma namazı sırasında saldırı düzenlenmişti.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığı bildirmişti.

