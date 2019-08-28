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Suriye ve Filistin uyruklu 35 göçmen yakalandı

Muğla'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botta bulunan Suriye ve Filistin uyruklu 35 göçmen yakalandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
Suriye ve Filistin uyruklu 35 göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum Karaada açıklarında bir lastik botu durdurdu. Teknede yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye ve Filistin uyruklu biri kadın 4'ü çocuk 35 kişi gözetim altına alındı.

Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:01
  1. Muğla
  2. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı
  3. lastik bot
  4. İl Göç İdaresi Müdürlüğü

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