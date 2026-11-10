Sakın tuzağa düşmeyin: Whatsapp hesabınızı kontrol edin!

"HERKESTEN 20'ŞER BİN LİRA İSTEMİŞ" WhatsApp hesabının ele geçirilmesinin ardından kendi adına yakınlarından para istendiğini anlatan Heran Duman, yaşananlardan bir süre sonra haberdar olduğunu söyledi. Duman, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı, tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikayette bulundum." dedi. Bazı yakınlarının para gönderdiğini ancak paranın kendi banka hesabına yatırıldığını belirten Duman, "Dolandırıcılara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Vatandaş uyanık olacak. Kesinlikle bu tip şeylere düşmeyecek." ifadelerini kullandı.