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Sakın tuzağa düşmeyin: Whatsapp hesabınızı kontrol edin!

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Sakın tuzağa düşmeyin: Whatsapp hesabınızı kontrol edin!

Kocaeli'nde Whatsapp hesabı ele geçirilen Heran Duman'ın yakınlarından kendisi adına 20'er bin lira istendi. Duman'ın yakınlarından bazıları paraları gönderirken, bazı kişiler dolandırıcılığı fark etti.

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Haberler Gündem 10 Kasım 2026 - 11:16 Kocaeli'de WhatsApp'ı hacklendi, yakınları binlerce lira dolandırıldı Kentte WhatsApp hesabı ele geçirilen Heran Duman'ın yakınlarından, kendisi adına 20'şer bin lira istendi. Bazı kişiler para gönderirken bazıları dolandırıcılık girişimini fark etti. Uzmanlar, dolandırıcıların 'Bağlı Cihazlar' özelliğinden yararlanarak hesap sahiplerinin yazışma tarzını yapay zekayla taklit edebildiğini belirtti. Ensonhaber / İHA Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimleri, mağdurların şikayetleriyle gündeme geliyor. Dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesaplar üzerinden kullanıcıların sık iletişim kurduğu kişilere ulaşarak para talebinde bulunuyor. Kocaeli'de yaşayan Heran Duman da WhatsApp hesabı ele geçirilen kişiler arasında yer aldı. Duman'ın hesabından yakınlarına gönderilen mesajlarda, acil olduğu belirtilerek 20'şer bin lira istendi.

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"HERKESTEN 20'ŞER BİN LİRA İSTEMİŞ" WhatsApp hesabının ele geçirilmesinin ardından kendi adına yakınlarından para istendiğini anlatan Heran Duman, yaşananlardan bir süre sonra haberdar olduğunu söyledi. Duman, "WhatsApp hesabımı ele geçiren dolandırıcı, tüm arkadaşlarımdan, bende kayıtlı olan kişilerden, eşimden dostumdan benim adıma para istemiş. Herkesten 20'şer bin lira istemiş, 'Acil olmasaydı istemezdim' diye. Benim kimseden bir şey istediğim yok, haberim de yok. Daha sonra haberim oldu. İlgili mercilere şikayette bulundum." dedi. Bazı yakınlarının para gönderdiğini ancak paranın kendi banka hesabına yatırıldığını belirten Duman, "Dolandırıcılara karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Vatandaş uyanık olacak. Kesinlikle bu tip şeylere düşmeyecek." ifadelerini kullandı.

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"BAĞLI CİHAZLARI KONTROL EDİN" Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Konyar, WhatsApp hesaplarının ele geçirilmesinde kullanılan yöntemlere ve dolandırıcılık girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Sakın tuzağa düşmeyin: Whatsapp hesabınızı kontrol edin!

Son dönemde WhatsApp hesaplarının ele geçirildiğine ilişkin şikayetlerin yoğunlaştığını belirten Konyar, "Son dönemde özellikle WhatsApp kullanıcılarından gelen yoğun bir şikayet var. Birçok kişi kendi WhatsApp durumlarında, mesajlarında da görmüştür; 'Hesabım ele geçirilmiştir, gelen mesajlara itibar etmeyiniz' diye. Bunları incelediğimiz zaman esasen özellikle iOS işletim sistemi dediğimiz iPhone'un işletim sisteminden kaynaklı bir güvenlik açığı bulunmakta. Bu güvenlik açığında da özellikle 'Bağlı Cihazlar' özelliği kullanılıyor. Sizin sanki masaüstü bilgisayardan başka bir WhatsApp oturumu açmışsınız gibi bir mesaj gönderiliyor fakat güvenlik açığından kaynaklı bu mesaj da sizin telefonunuza düşmüyor.

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Foto - Sakın tuzağa düşmeyin: Whatsapp hesabınızı kontrol edin!

"YAPAY ZEKA SİSTEMLERİYLE MESAJLAŞMA STİLİNİZİ TAKLİT EDİYORLAR" Dolandırıcılar WhatsApp hesabınızın bir kopyasını açıyorlar. Sonrasında da daha fazla mesajlaştığınız kişileri, özellikle tanıdığınız kişileri buluyorlar. Yapay zeka sistemleriyle mesajlaşma stilinizi taklit ediyorlar. Bu mesajlaşma stiline göre de karşı taraftan, işte rehberinizdeki arkadaşlarınızdan özellikle para isteme gibi dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyorlar." dedi.

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