En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?
Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'ndeyken, en çok borcu olan NATO ülkeleri yeniden gündeme geldi. İşte en çok borcu olan NATO ülkeleri...
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Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'ndeyken, en çok borcu olan NATO ülkeleri yeniden gündeme geldi. İşte en çok borcu olan NATO ülkeleri...
EN ÇOK BORCU OLAN NATO ÜLKELERİ BELLİ OLDU! Küresel piyasalarda gözler, savunma harcamalarının arttığı bir dönemde NATO üyesi ülkelerin güncel mali tablolarına çevrildi.
TÜRKİYE'NİN NE KADAR BORCU VAR? Açıklanan güncel liste, askeri ittifakın devleri ile diğer üyeler arasındaki devasa borç uçurumunu net biçimde ortaya koyuyor. Yayınlanan listeye göre Türkiye'nin toplam borcu ne kadar?
15) MACARİSTAN
14) NORVEÇ
13) İSVEÇ
12) FİNLANDİYA
11) TÜRKİYE Yalnızca Kamu Borcu 325 milyar dolar. Bakanlığın açıkladığı verilere göre toplam güncel borç ise 518 milyar dolar.
10) HOLLANDA
9) POLONYA
8) BELÇİKA
7) İSPANYA
5) ALMANYA
4) İTALYA
3) FRANSA
2) BİRLEŞİK KRALLIK
1) ABD
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