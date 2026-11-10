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Ekonomi
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En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

Dünyanın gözü Ankara'daki NATO Zirvesi'ndeyken, en çok borcu olan NATO ülkeleri yeniden gündeme geldi. İşte en çok borcu olan NATO ülkeleri...

#1
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

EN ÇOK BORCU OLAN NATO ÜLKELERİ BELLİ OLDU! Küresel piyasalarda gözler, savunma harcamalarının arttığı bir dönemde NATO üyesi ülkelerin güncel mali tablolarına çevrildi.

#2
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

TÜRKİYE'NİN NE KADAR BORCU VAR? Açıklanan güncel liste, askeri ittifakın devleri ile diğer üyeler arasındaki devasa borç uçurumunu net biçimde ortaya koyuyor. Yayınlanan listeye göre Türkiye'nin toplam borcu ne kadar?

#3
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

15) MACARİSTAN

#4
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

14) NORVEÇ

#5
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

13) İSVEÇ

#6
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

12) FİNLANDİYA

#7
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

11) TÜRKİYE Yalnızca Kamu Borcu 325 milyar dolar. Bakanlığın açıkladığı verilere göre toplam güncel borç ise 518 milyar dolar.

#8
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

10) HOLLANDA

#9
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

9) POLONYA

#10
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

8) BELÇİKA

#11
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

7) İSPANYA

#12
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

#13
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

5) ALMANYA

#14
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

4) İTALYA

#15
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

3) FRANSA

#16
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

2) BİRLEŞİK KRALLIK

#17
Foto - En çok borcu olan NATO ülkeleri belli oldu! Türkiye'nin borcu ne kadar?

1) ABD

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