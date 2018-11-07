Suriye sınırından ateş açtı, öldürüldü!
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açan bir terörist, TSK'nın anında karşılık vermesiyle etkisiz hale getirildi.07 Kasım 2018 Çarşamba 12:53
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına uzun namlulu silahla taciz atışında bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca angajman kuralları gereği anında karşılık verilmesi sonucu terörist etkisiz hale getirildi.
Sınır hattında alınan önlemler artırıldı.
YORUM YAZ