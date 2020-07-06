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Aktüel

Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:14:30 -
Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'nın Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayınının imha edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 antitank mayını tespit edilerek imha edildi." bilgisi verildi.

Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan videoda mayınların imha edilme görüntüleri yer aldı.

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