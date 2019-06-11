Suriye sınırında PYD/PKK'lı terörist enselendi! Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, yurda giriş yaptığı tespit edilen PYD/PKK’lı terörist yakayı ele verdi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi terörist yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Suriye'nin Resulayn bölgesinden bir teröristin Türkiye'ye geçeceğine ilişkin bilgiye ulaştı. Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Ceylanpınar ilçesinden yurda giriş yapan terör örgütü PYD/PKK mensubunu yakaladı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.