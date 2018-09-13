0553 313 94 23

Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat

Suriye sınırında bulunan askerlere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:20
Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Türkiye'deki çeşitli illerdeki birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır birliklerine sevk edildi. 

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

ASKERLER ÇOCUKLARA ÇİKOLATA DAĞITTI

Öte yandan, Reyhanlı ilçesindeki sınır mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Mahallede ikamet eden vatandaşlar, evlerine Türk bayrakları astı.

Çocuklar geçen askeri araçlardaki personele ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Çocuklar zaman zaman askeri araçların önünü keserek, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı. Onların sevgi gösterisine kayıtsız kalmayan askerler, çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram etti.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:20
  1. Hatay
  2. Suriye sınırı
  3. Reyhanlı
  4. zırhlı personel taşıyıcılar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli keskin nişancı tüfeği seri üretime geçti
    1. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    2. EYT'liler emekli olabiliyor!
    3. Terör sevici ikiyüzlü Amerika..
    4. Toprağın 50 santimetre altından tarih..
    5. Şahi toplarının dökümhanesi turizme..
    6. Adana'da asker firarisi 'örümcek'..
    7. Bakan Bekir Pakdemirli Sudan..
    8. Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
    9. Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi..
    10. Toprağın 50 santimetre altından 2 bin..
    11. Üniversiteli öğrencilerden Türk..
    12. Küresel petrol arzı rekor seviyeye çıktı
    13. Yetkililer Salda Gölü'nde incelemeler..
    14. Süper Lig'de 5. haftanın perdesi..
    15. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    16. MİT böyle paketledi
    17. Eski eşinin attığı mesaj, polisi ve..
    18. Facebook ve Twitter'a içerik teklifi!
    19. Bu kadarına da pes! Bir motosiklete 5..
    20. Yerel seçimler öncesi EYT yasası..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."