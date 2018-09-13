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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

13 Eylül 2018 Perşembe 23:37
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT), iş makineleri ile askeri araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçtikten sonra güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Askeri araçlar Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Mahalledeki çocuklar geçen askeri araçlardaki personele ellerindeki Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

Öte yandan TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi de yapıldı.

Çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri, akşam saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 23:37
  1. Hatay
  2. Suriye
  3. askeri sevkiyat
  4. son dakika

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