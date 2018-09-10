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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TSK tarafından birliklere takviye amacıyla gönderilen fırtına obüsü ve tank yüklü tırlar ile zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:09
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından birliklere takviye amacıyla gönderilen fırtına obüsü ve tank yüklü tırlar ile zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'a ulaştı.

Obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçtikten sonra güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine ulaştı. Obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcıları taşıyan askeri araçlar Reyhanlı ilçesinde sınır hattına sevk edildi.

Öte yandan, Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırındaki mahallelerde bulunan çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla geçen askeri araçlardaki personele sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar, ''En büyük asker bizim asker'' sloganları attı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 13:09
  1. Hatay
  2. Suriye sınırı

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