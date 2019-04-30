Suriye sınırına askeri sevkiyat Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyonların hazırlıklarını askeri takviye ve sevkiyatlarla sürdürüyor

Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon için çeşitli birliklerinden 100’e yakın bordo berili komandolar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. İHA'nın haberine göre; Bordolular ilçede bir süre dinlenmenin ardından 30 ZPT araçla, polis eskortu eşliğinde sınırın yolunu tuttu. Bordo berelilerin sınır birliklere takviye edileceği, 30 ZPT aracın ise sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

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