Suriye sınırına askeri sevkiyat
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yapılacak olan operasyonların hazırlıklarını askeri takviye ve sevkiyatlarla sürdürüyor30 Nisan 2019 Salı 07:36
Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyon için çeşitli birliklerinden 100’e yakın bordo berili komandolar Hatay’ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. İHA'nın haberine göre; Bordolular ilçede bir süre dinlenmenin ardından 30 ZPT araçla, polis eskortu eşliğinde sınırın yolunu tuttu.
Bordo berelilerin sınır birliklere takviye edileceği, 30 ZPT aracın ise sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
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