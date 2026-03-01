Yıllardır yanlış biliyormuşuz! İşte 'doğru oturma' şekli... Çok şaşıracaksınız!

Modern yaşamın kaçınılmaz bir getirisi olarak günümüzün büyük bir kısmını oturarak geçiriyoruz. Ofis sandalyeleri, rahat koltuklar veya toplu taşıma araçları... Fiziksel olarak hareketsiz kaldığımız bu anlar genellikle tek bir potada eritilmesi de, bilim dünyası ezber bozan bir detaya parmak basıyor: Asıl mesele vücudunuzun ne kadar sabit kaldığı değil, o esnada zihninizin neyle meşgul olduğu.