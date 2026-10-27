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Dünya Suriye, Nasib Sınır Kapısı’nda yolcu ve ticaret geçişlerini durdurdu
Dünya

Suriye, Nasib Sınır Kapısı’nda yolcu ve ticaret geçişlerini durdurdu

Yeniakit Publisher
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Suriye, Nasib Sınır Kapısı’nda yolcu ve ticaret geçişlerini durdurdu

Dera’daki saldırıların ardından Suriye, Ürdün sınırındaki Nasib Sınır Kapısı’nı geçici olarak kapattı. Güvenlik gerekçesiyle alınan karar kapsamında her iki yöndeki yolcu geçişleri ve ticari hareketlilik tamamen durduruldu.

Suriye ile Ürdün arasındaki Nasib Sınır Kapısı’nda geçişler askıya alındı. Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel Müdürlüğü, Dera vilayetindeki mevcut durum ve sahadaki gelişmeler nedeniyle kapının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Kararın, yolcuların ve sınır kapısında görev yapan personelin güvenliğini korumak amacıyla alındığı belirtildi. Genel Müdürlük, gelişmelerin yakından izlendiğini ve güvenlik için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Karar kapsamında Nasib Sınır Kapısı'nda her iki yöndeki yolcu geçişleri ve ticari hareketliliğin tamamen durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın yolcuların ve sınır kapısında çalışan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığına dikkat çekildi.

Genel Müdürlüğün sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiği vurgulanan açıklamada, herkesin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığının saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Önceden koordinasyon sağlanmaksızın Suriye toprakları içerisinde operasyon gerçekleştirilmesine yönelik tam çekincemizi ilettik." ifadesine yer verdi.

 Dera bölgesindeki saldırı

Ürdün ordusu, Suriye'nin güneyindeki hava saldırılarının, Ürdün'de 9 kişinin hayatını kaybettiği kilise saldırısıyla bağlantılı hedeflere karşı düzenlendiğini açıklamıştı.

Suriye hükümeti ise saldırıların önceden koordinasyon sağlanmadan gerçekleştirildiğini belirterek, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, Dera'daki saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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