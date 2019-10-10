Suriye Milli Ordusu kimdir? Ceyş el Vatani Suriye Milli Ordusu kimlerde oluşuyor?

Son dakika haberine göre, Barış Pınarı Harekatında Türk askeriyle birlikte görev alan Suriye Milli Ordusu Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi. Ceyş el Vatani olarak da isimlendirilen Suriye Milli Ordusu kimdir? Suriye Milli Ordusu kimlerde oluşuyor?

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin mevzileri yerle bir edilmeye devam ediliyor. Hem karadan hem havadan süren Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad ve Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, harekatın başarıyla devam ettiğini bildirilerek ''Belirlenen hedefler ele geçirildi" ifadesi yer aldı. Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, harekata destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

Suriye’de geçen bu 7 yıllık sürenin ardından muhalifler Türkiye’nin öncülüğünde bir araya gelerek Ceyş el Vatani’yi (Milli Ordu) kurmuştu. Halep, İdlip, Humus, Hama, Rakka, Haseke, Deyrizor ve Lazkiyeli savaşçılardan oluşan 30’dan fazla grubun birleşmesi ile kurulan milli ordu, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana faaliyete geçirilen en büyük silahlı yapı oldu. Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı Cevad Ebu Hatab liderliğinde kurulan 22 bin kişilik Milli Ordusu, Barış Pınarı harekatı için büyük önem taşıyor.

Suriye Milli Ordu içinde Türkmen grupları da var

Azez’de yapılan toplantı sonrası ilan edilen Milli Ordu içerisinde 3 Türkmen Tugayı bulunuyor. Doğan Süleyman komutasındaki Sultan Mehmed Fatih, Firas Paşa tarafından kurulan Muntasırbillah ve komutanlığını Mahmud Hacı Hasan’ın yürüttüğü Sultan Murad Tugayı yeni kurulan ordu içerisinde yer alan Türkmen silahlı grupları oldu.