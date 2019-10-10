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Suriye Milli Ordusu Fırat’ın doğusuna girdi!

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Fırat nehrinin doğusundaki topraklara girdi.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:07
Suriye Milli Ordusu Fırat’ın doğusuna girdi!

Muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklara girdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dün terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, SMO unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı’nda, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ye destek vererek önemli katkılarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:07
  1. Suriye Milli Ordusu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)
  4. Fırat Kalkanı Harekatı
  5. Zeytin Dalı Harekatı

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