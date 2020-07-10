Suriye kamplarındaki sivilleri açlık korkusu sardı

Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak nispeten güvenli gördükleri Türkiye sınır hattındaki kamplara sığınan siviller, yardıma muhtaç şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Rusya'nın, BMGK kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Kilis'teki Öncüpınar sınır kapısı Babüsselame ve Hatay'daki Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Babülhava'dan giren yardımları engellemesi sonrasında milyonlarca sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

AA'nın drone ile görüntülediği çadırlarda yaşayan çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan siviller, hayati önem taşıyan BM yardımlarının sürmesini istiyor.

"Yardımların Suriye'ye girmesi engellenirse açlıktan ölürüz"

Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesi yakınlarındaki Katme bölgesindeki çadır kampta yaşayan Ebu Safa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Ebu Sefa, "Bizler kampta yaşayan insanlar olarak sosyal medya aracılığıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yardımlarının durdurulacağını duyduk. Yardımların Suriye'ye girmesi engellenirse bizler açlıktan ölürüz." dedi.

Kamplarda yaşayan insanların alım gücünün neredeyse sıfır olduğunu belirten Ebu Sefa, "Yardımların girmesini engellemeye çalışanlara soruyorum. Bu kamplarda yaşayan insanların alım gücümü var? Bir parça ekmek alacak paramız yok. Bu neyin savaşı? Burada yaşayan insanlar evlerini zorla terk etmek zorunda kaldı. Çocuklarını eşlerini akrabalarını saldırılarda kaybetti. Allah'tan korkun." ifadelerini kullandı.

Bir diğer kamp sakini Üm Muhammed de bölgeye İdlib'e yönelik saldırıların ardından geldiğini dile getirdi.

Kocasını rejim saldırısında kaybeden beş çocuk annesi Üm Muhammed, "Ölüme yakın yaşıyoruz. Yardımlar kesilirse açlık başlayacak. Yetmedi mi? Eşimi saldırılarda kaybettim. 5 çocuğumla yalnız kaldım. Yardımlar kesilirse biz ne yapacağız? Çocuklarımıza sahip çıkın." diye konuştu.

Bir diğer kamp sakini Ebu Cemal de BM'den yardımlar konusunda sivillerin yanında olmasını isteyerek, "Burada zor şartlarda çadırlarda yaşıyoruz. Hava sıcaklığı yüksek. Temiz su bulmakta zorlanıyoruz. Gıda ve hijyen malzemesi eksikliğimiz var. BM'den Suriye'ye açılan tüm kapılardan yardım yapmasını istiyoruz ki insanlar hayatlarını devam ettirebilsinler." dedi.

Rusya'nın vetosu

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

BM, Babülhava'dan İdlib'de 2,8 milyon kişiye, Babüsselame'den ise Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından ocak ayından beri, 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi.

Mekanizmanın yenilenmesi için atılan adımlar, yardımların sınır ötesi değil Suriye içinden rejimin onayıyla yapılması gerektiğini savunan Rusya'nın engeli nedeniyle başarısız oldu.

Rusya, 7 Temmuz'da Suriye ile ilgili şimdiye kadar alınan kararlarda 15'inci kez veto hakkını kullanarak yardımların Türkiye üzerinden 2 kapıdan yapılmasına imkan sağlayan kararı veto etti.

Konseyin daimi üyelerinden Çin de veto hakkını kullanarak Rusya'ya destek verdi.

Almanya ve Belçika'nın sunduğu karar tasarısını veto eden Rusya, bu sefer Konseye sadece Babülhava'dan 6 aylığına yardım girişine izin veren bir tasarı getirdi.

Bu sefer de yardımlar için tek sınır kapısının yeterli olmayacağını belirten ABD, Fransa ve İngiltere, Rusya'nın tasarısını veto etti.