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Dünya Sürgündeki Taliban lideri 20 yıl sonra Afganistan'a böyle döndü
Dünya

Sürgündeki Taliban lideri 20 yıl sonra Afganistan'a böyle döndü

Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 20 yıl aradan sonra Afganistan'a döndü. Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a giden Birader'i kalabalık bir grup karşıladı. Birader'in bir sonraki durağı Kabil olacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 08:50:00 -
Sürgündeki Taliban lideri 20 yıl sonra Afganistan'a böyle döndü

Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 20 yıl aradan sonra Afganistan'a döndü.

2001 yılından beri sürgünde olan Birader, Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a gitti.

Havaalanında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Taliban liderinin bir sonraki durağının Kabil olacağı belirtiliyor.

Birader'in, kurulacak Afgan hükümetinde söz sahibi olması bekleniyor.

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