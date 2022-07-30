  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sürgündeki başbakana yakalama kararı
Dünya

Sürgündeki başbakana yakalama kararı

Mali'de askeri darbeyle devrilen İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve bazı eski bakanlar hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 12:22:00 -
Sürgündeki başbakana yakalama kararı

Başsavcı Mamoudou Timbo, yaptığı yazılı açıklamada, sürgündeki eski Başbakan Cisse ile aralarında eski maliye ve ulusal savunma bakanlarının da bulunduğu bazı bakanlar hakkında Mali Yüksek Mahkemesi Soruşturma Dairesi tarafından "sahtecilik, kamu malına zarar verme ve bu suçlara iştirak" suçlamasıyla soruşturma açıldığını belirtti.

Timbo, bu kişiler hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Mali'de askeri cuntanın yönetime el koyduğu 18 Ağustos 2020'de alıkonulan ve aralarında devrik lider İbrahim Boubacar Keita hükümetinin Başbakanı Boubou Cisse ve Meclis Başkanı Moussa Timbine'nin de bulunduğu kişiler, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Bu kişiler, geçiş hükümetiyle ilişkileri gergin olan Nijer ve Fildişi Sahili'nde sürgünde yaşıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23