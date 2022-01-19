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Yerel Ş.Urfa-Adıyaman karayolu kar nedeniyle kapandı
Yerel

Ş.Urfa-Adıyaman karayolu kar nedeniyle kapandı

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Onlarca araç yolda kalırken, sürücüler yetkililerden yardım istedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 00:31:00 -
Ş.Urfa-Adıyaman karayolu kar nedeniyle kapandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapandı. Kar ve tipi nedeniyle yola devam edemeyen sürücüler, araçlarını durdurmak zorunda kaldı. Bazı sürücüler tehlikeye rağmen yola devam etmeye çalışırken kara saplanan araçlar, diğer sürücüler tarafından itilerek çıkartıldı. Yaklaşık 2 saattir mahsur kalan araçlardaki vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Donma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını belirten vatandaşlar, kurtarılmayı bekliyor.

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