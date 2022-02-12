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Gündem Süresiz nafaka yuvaları parçalıyor
Gündem

Süresiz nafaka yuvaları parçalıyor

Süresiz nafaka mağduriyetine ilişkin üzücü gelişmelere her geçen gün yenilere ekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 11:58:00 -
Süresiz nafaka yuvaları parçalıyor

R.EKREM ŞAHAN  ANKARA

Son mağdurlardan Bayram Özkurt’un hayatı, 25 yıl evli kaldığı eşinin boşanma davası açmasıyla adeta bir kâbusa döndü. İstanbul Avcılar’da yaşayan Özkurt, hiçbir geliri olmadığını belirterek başından geçenleri şöyle anlattı: “Aylık bin 200 TL nafaka ödüyorum. Yaşımdan dolayı da İŞKUR ile işe giremiyorum. 6284 Sayılı Kanun gereğince de uzaklaştırma verdiler. Çocuklarımı düzenli olmamakla birlikte gösteriyor. Faturalarımı bile ödeyemediğimden dolayı evdeki su saatini bile söktüler. Maddi imkansızlardan dolayı nafakayı ödeyemiyorum. Bundan dolayı da tazyik hapsine tabi tutuldum. Pandemiden dolayı hapiste değilim. Ayrıca ne mahkemeye gittim ne hakim gördüm. Ama nafaka bağlatmışlar. 3 senedir eşim çocuklarımı benden alarak sığınma evinde kalıyor. Ben eşimi seviyorum. Davamız istinafta, ben boşanmak da istemiyorum. Yuvamı kurtarmaya çalışıyorum.”

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