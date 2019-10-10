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Süresiz nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka son durum

Süresiz nafaka son gelişmeler. Süresiz nafaka son dakika haberleri nafaka mağduru binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2. Yargı paketi süresiz nafaka ve icralık çocuk tartışmalarına son verecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında sonra süresiz nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka Meclis’e ne zaman gelecek? soruları en çok aranan kelimelerin başında geldi.

10 Ekim 2019 Perşembe 19:12
Süresiz nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka son durum

Süresiz nafaka son gelişmeler. Süresiz nafaka son dakika haberleri nafaka mağduru binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2. Yargı paketi süresiz nafaka ve icralık çocuk tartışmalarına son verecek” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasında sonra süresiz nafaka yasası ne zaman çıkacak? Süresiz nafaka Meclis’e ne zaman gelecek? soruları en çok aranan kelimelerin başında geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Süresiz nafaka' uygulamasının esnetilmesi konusunda harekete geçildiğini duyurdu. Yeni nafaka düzenlemesinde kadın da erkek de mağdur edilmeyecek. Nafaka yasası son durum ne? İşte nafaka yasası son dakika gelişmeleri.

Nafaka yasasına ilişkin müjdeyi Erdoğan verdi

Birinci Yargı paketinin bu hafta içinde meclis genel kurulunun gündemine gelmesi bekleniyor. 2. Yargı paketi hazırlığında da sona yaklaşıldı. İkinci pakette neler olacağının mesajını cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam’daki AK Parti kampında verdi. Nafaka düzenlemesi ile ilgili atılacak adımlar merakla bekleniyor. Boşanan çiftler arasında en büyük sorun nafaka konusunda yaşanıyor.

Nafakanın ömür boyu değil, 5 aşamaya göre belirlenmesi öngörülüyor. Buna göre nafaka, "evli kalma süresi", "çocuk olup olmaması", "boşanan kadının yaşı", "gelir durumu" ve "kusur durumu" dikkate alınarak hesaplanacak.

Boşanan çiftlerin bu 5 koşulu hangi oranda taşıdıkları, nafakanın hesaplamasında etkili olacak. Mahkeme, 3 yıl, 5 yıl gibi sürelerle nafaka ödenmesine karar verebilecek. Kadına ödenecek nafakada, boşanmada kadının "kusur" derecesi önem taşıyacak. Kadının boşanmadaki kusurunun yüzde 50'nin üzerinde olması durumunda mahkeme, nafaka verilmemesi yönünde karar alabilecek.

Nafaka kimlere verilecek?

Evli kalma süresi ve çocuk olup olmaması ile kadının ekonomik gelir durumunun yanı sıra, boşanan kadının yaşı, nafaka hesabında en önemli unsur olacak. İleri yaşta olması durumunda kadının kusur durumu fazla olsa bile ömür boyu nafaka ödenmesi söz konusu olacak. İleri yaştaki bir kadının, bir daha evlenme ihtimali ve gelir elde edebilecek bir işte çalışması mümkün olamayacağı göz önünde bulundurularak ömür boyu nafaka alması öngörülecek.

İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme yapılacak! İşte İslam'da çocuğun velayeti ve nafakanın hükmü!

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 19:12
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