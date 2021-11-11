Süresiz nafaka, süresiz sorun olmaktan çıkarılsın

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Mağduriyetler ise artarak devam ediyor. İsviçre’de yaşayan Tahir Söylemez, 2 yılı aşkındır çocuklarını görmediğini belirterek 1500 TL nafaka ödemeye devam ettiğini söyledi.

Asgari ücret gibi nafaka

Akit’e konuşan Söylemez, şunları dile getirdi: “2018 yılı sonlarına doğru eşim çocukları planlı bir şekilde Elazığ’a getirmiş. İsviçre’de evlendikten sonra 2019’da Türkiye’ye geldi ve dönmedi. İki çocuğum var ve 2.5 yıldır görmüyorum. Görmek için anamdan emdiğim sütü burnumdan getirdiler. Bana ihanet etmesine rağmen kendisine nafaka bağladılar. Şu anda işsiz olmama rağmen kendisine 1500 TL nafaka ödüyorum. İsviçre’deki avukatım işsiz olduğuma dair dilekçe verdi ve İsviçre yasalarına göre tamamiyle nafakadan muaf olduğumu söylemiş. Kadının İsviçre’de oturumu var. Kalsaydı İsviçre devleti onlara bakardı. Çocuk parasını alırdı, çocuklarımı beraber yetiştirirdik. Büyük oğlum sınıf birincisiydi, yetenekli bir futbolcuydu. Ancak şu anda 11 yaşındaki bu çocuğu annesi bana karşı kışkırtıp bana düşman ediyor. Çocuklarımı psikologa götürüp babasıyla görüşemez diye rapor almışlar. Telefonda dahi görmekte zorluk çekiyorum. 2019 yılından beri bu kadınla boşanmaya çalışıyorum. Sırf bu yüzden yazın Elazığ’a gelip psikiyatristlerle görüştüm. Bana ‘çocukların babası ile görüşmesinde bir sakınca yoktur’ şeklinde rapor verdiler.” Aldığı raporu mahkemeye sunamadığını savunan Söylemez, şöyle devam etti:

Açlık grevine başlayacağım

“Psikiyatristten aldığım raporu Eylül’de gerçekleşmesi gereken mahkemeye sunacaktım. Hakimin akrabası rahatsız olduğu için ve yeni bir atama yapılmadığı için ertelendi. Ancak bugün de hakim yok diyorlar. Ben bir ömür çocuklarımı görmek için mi uğraşayım? Beni zorla devlete düşman etmeye çalışıyorlar. 2 senedir canımdan bezdim. İsviçre’de devlet bana yardımda bulunuyor. Verilen yardımda onların yasalarına göre bir bireyin kendi ihtiyaçlarını giderebileceği kadar. Avukatım mahkemede ‘oturma izni olan kişiye geri gelsin İsviçre devleti ona bakar’ diyor. Ama kadın sırf bana zarar vermek için gelmiyor. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Haksız ödediğim ve icraya düştüğüm nafakanın kaldırılmasını istiyorum. Burada kiminle görüşmek istediysem beni muhatap almadı. Aylardır buradayım artık açlık grevine başlıyorum. Adliyenin önünde eylemimi gerçekleştireceğim.”