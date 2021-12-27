Süresiz nafaka sona ersin!

Resul Ekrem Şahan Ankara

Çalışamadığı için nafakayı zamanında ödeyemeyen kişiler için nafaka borçlarına faiz uygulanıyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süresiz nafaka çalışmalarının yapıldığını ve herkesin işine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmaların süreceğini açıklaması mağdurları sevindirdi.

Zulüm artık bitsin

Akit’e konuşan Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Basın Sözcüsü Nejat Ataç, “Bu sorunun artık çözüleceğine inanmak istiyoruz. Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği gibi aile birliğini savunan STK’ların görüşlerinin alınması, yasaları çıktıktan sonra değil, yasaların yapım aşamasında da katkısı alınması da üretilecek çözümün ne denli sağlıklı olacağını belirleyecektir” şeklinde konuştu.

Son günlerde nafaka düzenlemesi konusunda hükümet çalışmalarının hız kazandığına dikkat çeken Babalar ve Çocuklar Derneği (BABADER) Başkan Yardımcısı Ramazan Tan da, “ Evlilik gönül işidir. Evlilik ve boşanmaya bağlı hiçbir maddi çıkar ve ilişki bulunmaması gerekir. Aksi takdirde yaşadığımız süreçte olduğu gibi evlilikler birer ticarethaneye döner. Bu durumda aile içi saygı ve sevgi kalmaz. Evlilikler azalır. Boşanmalar artar” dedi.