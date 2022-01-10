Bir gün bile evli kalmasına rağmen süresiz nafaka ödeyenlerin pek çoğu bu durumun kaldırılmasını istiyor. Bu sebeple sık sık ‘Süresiz nafaka kaldırılacak mı?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Süresiz nafaka ne zaman kalkacak? Nafaka yasası son durum

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafakayla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennimiz odur ki bu yıl içinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor. Kadınların mevcut haklarından geriye gidiş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Böyle bir anlayışa sahip değiliz ancak tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak bir denge gözetecek usul geliştireceğiz. Vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerinin farkındayız. Herkesin işine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlgili bakanlıklarımız titiz bir istişare ve fikir teatisini yürütüyor. Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz" dedi.

Süresiz nafaka sebebiyle mağduriyet yaşayanlar ise “Süresiz nafaka ne zaman kaldırılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Milyonların merakla beklediği süresiz nafaka konusunun ayrıntılı şekilde AK Parti MYK toplantısında masaya yatırılacak. Bu yıl içerisinde konunun neticelenmesi bekleniyor. Nafaka konusunda üst ve alt sınırının belirleneceği ise gelen haberler arasında.