Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük icraat planında süresiz nafakanın yer almış olmasına rağmen bugüne kadar sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir gelişme olmaması nafaka mağduru binlerce vatandaşın hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Peki Süresiz nafaka ne zaman kalkacak? Nafaka son durum ne? Nafaka mağdurları süresiz nafakanın ne zaman kaldıracağını merak ediyor.

Süresiz nafaka mağdurları, “Süresiz nafakaya Erdoğan’dan ayar geliyor. Süresiz nafakanın kaldırılmasında sona gelindi. Nafakaya süre önerisi” gibi haberlerden artık umudunu kesmiş durumda. Sorunların çözülmesi yerine aylardır oyalandıklarını düşünen süresiz nafaka mağdurları, sosyal medyadan yoğun bir şekilde tepkilerini dile getiriyorlar.

Yeniakit.com.tr’ye konuşan süresiz nafaka mağdurlarından Süleyman Üstündağ, “721 sayılı Medeni Kanunun 175. maddesinde boşanan kadın ‘süresiz nafaka isteyebilir’ demektedir. Şu anda ödemiş olduğum süresiz nafakadan dolayı 3. evliliğimden ayrılma noktasına geldim. Sayın Cumhurbaşkanım, nafakaya süre sınırı getiren yasanın çıkarılması için gerekli işlemi yapmanızı arz ederim.” şeklinde konuştu.

Süresiz nafaka mağdurları tepkilerini sosyal medyadan şu şekilde dile getirdiler: Süresiz nafaka sözünün defalarca verilmesine karşın hala gerçekleşmemesi, biz mağdurları fazlasıyla hayal kırıklığına uğrattı.. Bir yanim inanmak isterken bir yanım da boşa umutlanma diyor.

"Nafaka borçlusu ölmek istemiyorum"

Yaz tatili biter kış geldi derler olmaz yaza derler Yaz gelir hava çok sıcak derler olmaz. Biz artık yemiyoruz. Bizleri oy için kullandıkları gibi sizleride kandırıyorlar. Çok yazık. Allah’a sığındık. İnşallah evlilik süresi kadar demezler 13 yıldır ödüyorum kanserim ömrüm yetmez. Nafakasız tek bir emekli maaşı almadan ölürsem gözüm açık gidecek. Nafaka borçlusu ölmek istemiyorum ömrümün son günlerini huzur evindeyim huzurlu yaşamak istiyorum. Zaten evlilik süresi kadar nafaka teklifi kasıtlı olarak çıkarıldı ki bu iş sürüncemede kalsın olmasın diye.”

Nafaka 65 yaş aylığını da etkiledi

Öte yandan boşantış eşlerle ilgili nafaka tartışması devam ederken, bir başka nafaka sorunu da 65 yaş aylığında yaşanıyor. 2019 yılında yapılan yasa değişkilğiyel 65 yaş aylığı bağlanmasından muhtaçlık tespitinde sadece kişinin kendisi ve eşinin gelirinin dikkate alınması öngörüldü. Ancak, aynı kanunda 1976 yılından bu yana yer alan nafaka efadesi çıkartılmadığı için çocuklarının ekonomik durumu iyi olduğu gerekçesiyle binlerce kişinin yaşlı aylığı kesildi.