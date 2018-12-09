Süresiz nafaka mağduru ikinci eş, yaşadıklarını Yeniakit.com.tr’ye anlattı: Hayatımız kabusa döndü

Taha Emre Özdemir Ankara

Ayşe Özkan eşi Sabri Özkan ile 2014 yılında evlendi. Sabri Özkan elektrik ustası. Ancak yaşadığı karaciğer rahatsızlığından dolayı çalışamıyor. 2012 yılında boşandığı ilk eşine aylık dört yüz lira nafaka ödemek zorunda. Çalışamadığı için de borç icra takibinde. İkinci eş Ayşe Özkan da elektrik teknisyeni. Uzun süredir işsiz. Ancak eşi Sabri Özkan’ın hapse girmemesi için günlük işler bulup bu nafakayı ödemeye çalışıyor.

Ayşe Özkan; evliliğinde, geçmişte kalan bir kadın sebebi ile yaşadığı sıkıntılarını yeniakit.com.tr Ankara muhabiri Taha Emre Özdemir’e anlattı.

- Eşiniz Sabri bey ile ne zaman evlendiniz?

2014 yılında evlendik. 4 sene bitmek üzere.

- Onun daha önce evlilik yaptığını ve nafaka ödemesi gerektiğini biliyor muydunuz?

Yani biliyordum. Bilerek evlendim diyebilirim.

-Eşinizin ilk evliliği ne zaman sona ermiş?

2011 yılında boşanma davaları başlamış. 2012'de de resmen ayrılmışlar.

-Sabri beyin eski evliliğinden çocuğu var mı?

İlköğretim 8. sınıfta bir çocuğu var. Ama eski eşi ne benimle ne de Sabri ile görüştürmüyor.

-İlk eşine aylık ne kadar nafaka ödemesi yapıyor?

Hem manevi tazminat hem de süresiz nafaka ödemesi var. 2011 yılından beri aylık dört yüz lira yatırması gerekiyor. Tabi bu zaman zaman aksamış. İcralık bir duruma gelmiş. Karşı tarafın avukat masrafı da var. İlk evlendiğimde geleceğim için sakladığım bir miktar param vardı. Eski eşi eve icra memuru gönderdi. O parayı çevremizdeki insanlara rezil olmamak için vermek zorunda kaldım. Sonrasında birkaç kez oturduğumuz eve haciz memurları da geldi. Biz uzun süre dayımın yanında yaşadık. Ev onun olduğundan haciz yapılamadı. Eğer dayım bize destek olmasaydı evlendiğim ilk sene boşanırdım galiba. Çünkü psikolojim alt üst oldu. Aynı zamanda eşim şu anda çalışabilecek durumda değil.

-Rahatsızlığı mı var?

Karaciğeri ile ilgili bir bulguya rastlandı. 'Karaciğer Yağlanması' olduğunu söylediler. Doktor kontrolünde tedavisi devam ediyor. Sağlık problemlerinden dolayı işe gidemiyor.

-Mesleği ne? Siz çalışıyor musunuz?

Eşim elektrik ustası. Ben de elektrik teknisyeniyim. Söylediğim gibi Sabri, rahatsızlığından dolayı işsiz. Ben de uzun süredir iş bulamıyorum. Zaman zaman bazı arkadaşlarım yetişemedikleri işlerini bana veriyorlar. Bu şekilde bir miktar para kazanıyorum.

-Nafaka ödediğiniz kişi çalışmıyor mu?

Sigorta geçmişine baktığınızda eşimle evliliği zamanında kesintisiz olarak çalışıyor görünüyor. Ama boşandıktan sonra sigortası kesilmiş ve belirli aralıklarla günlük olarak yatıyor.

-Sabri beyin eski eşinin hayatında kimse olduğunu düşünüyor musunuz?

Sabri bazen araştırıp öğrenmek istiyor ama sonuçta erkeklik gururu denen bir şey var. Görür ve kaldıramayarak sinirlenebilir. İstemediğimiz olaylar yaşanır. Bundan dolayı çok korkuyorum. Bu yüzden de onu engellemeye çalışıyorum. Ben kendisi ile evlenmeden önce eşime; ''Görüştüğüm birisi var. 2 seneye kadar evleneceğim '' demiş. Ama kıskandırmak için mi söyledi, gerçek mi tam bir bilgimiz yok.

-Peki tüm bunlar sebebi ile eşiniz ile aranızda problemler oluyor mu?

Biz hep geçmişte kalan bu kadın ve yaptıkları yüzünden problem yaşadık. O insan yaptıkları sebebi ile ayda en az bir kez evimizde konuşuluyor. Bu da beni manen rahatsız ediyor. Henüz 33 yaşındayım. Sağlıklı bir insandım. Hem ruhen hem de bedenen sağlığım bozuldu. Guatr rahatsızlığım çıktı. Mesela bir dönem rahatsızlığımdan dolayı hastaneye yattım. Evde de biraz istirahat ettim. Ama mecburen tam iyileşmeden günlük işler bulup çalıştım. Neden? Eşim için. Hapse girmesin diye. Peki o kadında bunu yapamaz mı? Çocuğu ve kendi hayatı için kalkıp çalışamaz mı? Çalışır. Hatta çalışıyor da. Ama nafaka alabilmek için bunu kayıt dışı yapıyor. Eşimin en çok zoruna giden de bu. ''Çocuğum için gerekirse 500 lira vereyim ama o kadın için bunu yapmak anlamsız, sonuçta o benim evladım'' diyor.