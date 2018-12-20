'Süresiz Nafaka' mağduru emekli astsubay, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Süresiz Nafaka mağduru Emekli Astsubay Duygu Memiş, maaşının büyük oranında kesinti olmasından dolayı geçimini kağıt toplayarak sağlıyor. Çocuklarının kendisine düşmanlarıymış gibi davrandığını aktaran Duygu Memiş, yaşadığı boşanma sürecini ve ‘Süresiz Nafaka’ mağduriyetini Yeniakit.com.tr’ye anlattı.

Eşim benimle üniversite okuyabilmek için evlenmiş

Astsubay olarak 1985 yılında Malatya'ya tayin oldum. 1988 yılında ilk eşimle evliliğimi orada yaptık. Oğlum bağırsaklarından rahatsız olarak dünyaya geldi. Eşim de üniversite öğrencisiydi. Malum ben de çalışıyordum. Oğlumun bakımını memlekette annem üstlendi. Altı yaşına kadar onun yanında kaldı. Eşim evliliğimizin on üçüncü yılındaki bir tartışmamızda bana; 'Ben seninle okulumu bitirebilmek için evlendim. Eğer evlenmeseydim ailem okumama izin vermeyecekti' dedi. Bu cümleyi duyduktan sonra ona karşı olan saygımı yitirdim. Tartışmalarla süren evliliğimizde 1998 yılında da bir kız çocuğumuz oldu. 2005 yılında aramızdaki anlaşmazlıklar büyüyünce evliliğimi yürütemeyeceğimi anlayarak boşanma davası açtım. Boşanmadan bir yıl önce ev almıştım. Ayrıca eşimin babası vefat etmişti. Kalan mirastan onun kardeşlerinin payını ödeyerek arsa almış oldum. Son olarak da eşimin memleketi Adana'da bir ev satın aldım. Yatırım yapmaya çalışıyordum ancak bir yandan da borçlanıyordum. 2005 yılında emekli olacağım için, oradan gelecek para ile borçlarımı kapatmayı planlıyordum. Boşanma sürecimizde eşimin ailesi tarafından tehditler aldım. Biz de ayrılık ancak ölümle olur dediler. Ayrıca borçlarımdan dolayı maddeten zor durumdaydım. Çocuklarını sokağa atarız gibi ifadeler kullandılar. Bu tehditler altında bana zorla kağıtlar imzalattılar. Beş dakika süren tek celsede boşandık. İmzaladığım kağıtlarda da boşanma anlaşması vardı. Ama çocuklarımla ve canımla tehdit edildiğimden gözüm o anda hiçbir şeyi görmedi.

Mehmetçikten kahreden mektup: Bizi duymayan Türkiye'ye hakkımı helal etmiyorum!

Çocuklarım bana düşmanlarıymışım gibi davrandı

Bizim dönemimizde emeklilik istifası denilen bir uygulama vardı. Emekli oluyorsunuz ama yaşınız dolana kadar maaş ya da emeklilik tazminatınızı alamıyorsunuz. İki sene boyunca hiçbir para almadım ve yaşımın dolmasını bekledim. Son dönemde Güneydoğu'da üs bölgesinde çalışıyordum. Boşandığım kadın çalıştığım karakolun komutanlarını arayıp küfür ediyordu. Onun bu hareketleri, yaşadığım o süreç beni iyiden iyiye bunalttığı için emeklilik istifasından yararlanarak işi bırakmak zorunda kaldım.

Oğlum avukat olmasına rağmen benden nafaka aldı

2007 yılında emeklilik hakkımı kazandım. Geçen iki sene boyunca nafaka ve diğer ödemelerimi yapamadım. Emeklilikte birikmiş tazminatıma icra yolu ile el koydular. Emekli olup para almaya hak kazandığım günden sonra bugüne kadar aldığım maaşların tamamından 'Nafaka' miktarı kesildi. 2008 yılında büyük oğlum 'Yardım' nafakası talep etti. Kızım aynı tarihte 'İştirak Nafakası' arttırım davası açtı. Bütün davaları kazandılar. Bakın oğlum 2012 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık yapmasına rağmen, 2016 yılına kadar benim emekli maaşımdan 'Yardım Nafakası' kestirdi. Kızım 2016 yılında on sekiz yaşını doldurdu. Fazladan on bir ay daha 'İştirak Nafaka'sı aldı.

Evde çocuk bakıyoruz, kağıt topluyorum

Altı yıl önce yeniden evlendim. Eşim yüzde atmış sekiz engelli durumda. Emekli maaşımdan bin iki yüz liraya yakın kesinti var. Ayrıca üç yüz milyar lirayı geçen birikmiş 'Ev Borcu'ndan kaynaklı borcum var. Bugüne kadar 'Nafaka' borcu ödemekten o borçlarımı kapatamadım. Trafik kazası geçirdiğim içim sol bacağıma; dizimden ayak bileğime kadar platin takıldı. Geçinebilmek için eşimle evde çocuk bakıyoruz, hata kağıt topluyorum.

Oğlum tarafından hala tehdit ediliyorum

Hayatımı sürdürmek istiyorum. Bugüne kadar korkumdan kimseye röportaj vermedim. Çünkü oğlum tarafından hala tehdit ediliyorum.

'Süresiz nafaka' mağduru dert yandı: Bu ülkede kadın erkek eşitliğinden söz edemeyiz

İşte nafaka terörünün acı gerçekleri

Nafaka miktarı dokuz yüz liraya yükselince ikinci eş çileden çıktı!

Nafakanın asıl mağduru yeni eş ve dört çocuk

Nafaka mağdurları adalet bekliyor

MHP'den velayet ve nafaka çıkışı: Bir an önce bu sorunları çözelim

Nafaka mağdurları hükümetten somut adım bekliyor

Süresiz nafaka mağduru ikinci eş, yaşadıklarını Yeniakit.com.tr’ye anlattı: Hayatımız kabusa döndü

'Süresiz nafaka boşanmış kadınları nikahsız yaşamaya teşvik ediyor'

Sokakta görsem tanımam ama nafaka ödüyorum

Nafaka mağdurlarından Aile Bakanına ‘telefon’ tepkisi! "Nikâhsız yaşayan Sıla kadar değerimiz yok"

Süresiz nafakanın son kurbanı... "Paranı çatır çatır, gezerek tozarak kocamla yiyeceğim"

Süresiz nafaka ikinci evliliği de sarsıyor

'Nafaka terörü'nde cinnet noktası! Konu 'erkekler' olunca 'aileden sorumlu' bakanlık kılını kıpırdatmıyor

Süresiz nafaka evliliğe engel