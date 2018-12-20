Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

'Süresiz Nafaka' mağduru emekli astsubay, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Süresiz Nafaka mağduru Emekli Astsubay Duygu Memiş, yaşadıklarını Yeniakit.com.tr’ye anlattı. Memiş; “Maaşımın büyük bir bölümü borçlarıma kesiliyor. Ben de kağıt toplayarak geçinmeye çalışıyorum” dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 22:24
'Süresiz Nafaka' mağduru emekli astsubay, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Süresiz Nafaka mağduru Emekli Astsubay Duygu Memiş, maaşının büyük oranında kesinti olmasından dolayı geçimini kağıt toplayarak sağlıyor. Çocuklarının kendisine düşmanlarıymış gibi davrandığını aktaran Duygu Memiş, yaşadığı boşanma sürecini ve ‘Süresiz Nafaka’ mağduriyetini Yeniakit.com.tr’ye anlattı.

Eşim benimle üniversite okuyabilmek için evlenmiş

Astsubay olarak 1985 yılında Malatya'ya tayin oldum. 1988 yılında ilk eşimle evliliğimi orada yaptık. Oğlum bağırsaklarından rahatsız olarak dünyaya geldi. Eşim de üniversite öğrencisiydi. Malum ben de çalışıyordum. Oğlumun bakımını memlekette annem üstlendi. Altı yaşına kadar onun yanında kaldı. Eşim evliliğimizin on üçüncü yılındaki bir tartışmamızda bana; 'Ben seninle okulumu bitirebilmek için evlendim. Eğer evlenmeseydim ailem okumama izin vermeyecekti' dedi. Bu cümleyi duyduktan sonra ona karşı olan saygımı yitirdim. Tartışmalarla süren evliliğimizde 1998 yılında da bir kız çocuğumuz oldu. 2005 yılında aramızdaki anlaşmazlıklar büyüyünce evliliğimi yürütemeyeceğimi anlayarak boşanma davası açtım. Boşanmadan bir yıl önce ev almıştım. Ayrıca eşimin babası vefat etmişti. Kalan mirastan onun kardeşlerinin payını ödeyerek arsa almış oldum. Son olarak da eşimin memleketi Adana'da bir ev satın aldım. Yatırım yapmaya çalışıyordum ancak bir yandan da borçlanıyordum. 2005 yılında emekli olacağım için, oradan gelecek para ile borçlarımı kapatmayı planlıyordum. Boşanma sürecimizde eşimin ailesi tarafından tehditler aldım. Biz de ayrılık ancak ölümle olur dediler. Ayrıca borçlarımdan dolayı maddeten zor durumdaydım. Çocuklarını sokağa atarız gibi ifadeler kullandılar. Bu tehditler altında bana zorla kağıtlar imzalattılar. Beş dakika süren tek celsede boşandık. İmzaladığım kağıtlarda da boşanma anlaşması vardı. Ama çocuklarımla ve canımla tehdit edildiğimden gözüm o anda hiçbir şeyi görmedi.

Mehmetçikten kahreden mektup: Bizi duymayan Türkiye'ye hakkımı helal etmiyorum!

Çocuklarım bana düşmanlarıymışım gibi davrandı

Bizim dönemimizde emeklilik istifası denilen bir uygulama vardı. Emekli oluyorsunuz ama yaşınız dolana kadar maaş ya da emeklilik tazminatınızı alamıyorsunuz. İki sene boyunca hiçbir para almadım ve yaşımın dolmasını bekledim. Son dönemde Güneydoğu'da üs bölgesinde çalışıyordum. Boşandığım kadın çalıştığım karakolun komutanlarını arayıp küfür ediyordu. Onun bu hareketleri, yaşadığım o süreç beni iyiden iyiye bunalttığı için emeklilik istifasından yararlanarak işi bırakmak zorunda kaldım.

Oğlum avukat olmasına rağmen benden nafaka aldı

2007 yılında emeklilik hakkımı kazandım. Geçen iki sene boyunca nafaka ve diğer ödemelerimi yapamadım. Emeklilikte birikmiş tazminatıma icra yolu ile el koydular. Emekli olup para almaya hak kazandığım günden sonra bugüne kadar aldığım maaşların tamamından 'Nafaka' miktarı kesildi. 2008 yılında büyük oğlum 'Yardım' nafakası talep etti. Kızım aynı tarihte 'İştirak Nafakası' arttırım davası açtı. Bütün davaları kazandılar. Bakın oğlum 2012 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık yapmasına rağmen, 2016 yılına kadar benim emekli maaşımdan 'Yardım Nafakası' kestirdi. Kızım 2016 yılında on sekiz yaşını doldurdu. Fazladan on bir ay daha 'İştirak Nafaka'sı aldı.

Evde çocuk bakıyoruz, kağıt topluyorum

Altı yıl önce yeniden evlendim. Eşim yüzde atmış sekiz engelli durumda. Emekli maaşımdan bin iki yüz liraya yakın kesinti var. Ayrıca üç yüz milyar lirayı geçen birikmiş 'Ev Borcu'ndan kaynaklı borcum var. Bugüne kadar 'Nafaka' borcu ödemekten o borçlarımı kapatamadım. Trafik kazası geçirdiğim içim sol bacağıma; dizimden ayak bileğime kadar platin takıldı. Geçinebilmek için eşimle evde çocuk bakıyoruz, hata kağıt topluyorum.

Oğlum tarafından hala tehdit ediliyorum

Hayatımı sürdürmek istiyorum. Bugüne kadar korkumdan kimseye röportaj vermedim. Çünkü oğlum tarafından hala tehdit ediliyorum.

'Süresiz nafaka' mağduru dert yandı: Bu ülkede kadın erkek eşitliğinden söz edemeyiz

İşte nafaka terörünün acı gerçekleri

Nafaka miktarı dokuz yüz liraya yükselince ikinci eş çileden çıktı!

Nafakanın asıl mağduru yeni eş ve dört çocuk

Nafaka mağdurları adalet bekliyor

MHP'den velayet ve nafaka çıkışı: Bir an önce bu sorunları çözelim

Nafaka mağdurları hükümetten somut adım bekliyor

Süresiz nafaka mağduru ikinci eş, yaşadıklarını Yeniakit.com.tr’ye anlattı: Hayatımız kabusa döndü

'Süresiz nafaka boşanmış kadınları nikahsız yaşamaya teşvik ediyor'

Sokakta görsem tanımam ama nafaka ödüyorum

Nafaka mağdurlarından Aile Bakanına ‘telefon’ tepkisi! "Nikâhsız yaşayan Sıla kadar değerimiz yok"

Süresiz nafakanın son kurbanı... "Paranı çatır çatır, gezerek tozarak kocamla yiyeceğim"

Süresiz nafaka ikinci evliliği de sarsıyor

'Nafaka terörü'nde cinnet noktası! Konu 'erkekler' olunca 'aileden sorumlu' bakanlık kılını kıpırdatmıyor

Süresiz nafaka evliliğe engel

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 22:24
  1. Malatya
  2. İstanbul
  3. Adana
  4. İştirak Nafakası
  5. Süresiz nafaka
  6. Duygu Memiş
  7. Süresiz Nafaka mağduru
  8. Süresiz nafaka mağdurları

YORUM YAZ

  • MertMert35 dk önce
    İslam hukukunda nafaka yoktur!!! “İnananlar” bunu iyi araştırıp adımını ona göre atmalı. Hesap günü Medeni kanun hükümleri geçersiz sayılacak. O nafakaların dönüşü nasıl olur? Alanlar iyi düşünmeli! “Kul hakkıyla gelmeyin” buyuruyor Rabbimiz cc.
  • UğurUğur1 sa önce
    Çare; Sema Maraşlı hanım efendidir.
  • Fayik78Fayik781 sa önce
    Koskoca aile kavramı; 3-5 feministten korkup, yasa çıkartan siyasilerin elinde son buldu. Hakkım haram zıkkım olsun.
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    Dunyanin hic 1 Ulke'sinde boyle sacma,sapan 1 yasa ol(a)maz.
  • Kamil a. S.Kamil a. S.1 sa önce
    Mevcut siyasilerin bu konuda adım atması mümkün görünmüyor. Bu konuyu sema Maraşlı hanım çözer. Yeter ki, aileden sorumlu bakanımız o olsun.
  • HasanHasan1 sa önce
    6284 sayılı yasa, acilen son bulmalı.
  • Yasir_antalyalıYasir_antalyalı1 sa önce
    Kadınlara , İstanbul sözleşmesi ile tanınanpozitif ayrımcılık kalkmalı. Erkek köleleştiriyor. Kadın tanrı. Yazıklar olsun.
  • S. TarıkS. Tarık1 sa önce
    Yazıklar olsun, müebbet nafaka zulmü kalksın, erkeğe aile ve toplum içinde itibarı geri verilsin.
  • Ercüment k..Ercüment k..1 sa önce
    Oturun bir hesap yapın, 2000 TL emekli parası alan bir adam, 1200 TL nafaka ödeyebilir mi!! ne yer ne içer. Ahhh bu kanunlar.
  • Erol23Erol231 sa önce
    Yazıklar olsun. Devletin memurunun düştüğü pozisyona bak.
  • Ahmet dmt.Ahmet dmt.1 sa önce
    Hükümet; törer derken, asıl aile içinde erkeklere yapılan terörü görmüyor. Devlet feminist derneklerin esiri olmuş durumda.
  • Hilâl Hilâl 1 sa önce
    Bir kadınolarakutandımkadınlarımızınbüyükbirçoğunluğu artık adamlarıbu nafaka yüzündencanındanbezdirdi. Affedersinizama erkekleri eşşekgibiöde diyen kadınlar ve kanunlar var malesef kanunlar kadındanyana çocuklardababaya düşmanyetişiyorayıpve günahdevletimizin ivedilikle bu sorunu çözmesilazımbiride benim kızkardeşimkocasındannafaka alıyorbirde gizlice annemin elinde babamdan kalanemekli maaşınaelkoydu gününügünediyor niye çalışıyımnafakadaalırımbabamınmaaşını da diyor kızılay 'daki mağazalardan hiççıkmıyor
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    akp bu nafaka konusundada sınıfta kaldı. karnesi hep zayıf dolu. terörle mücadele hariç. fakat bir çiçekle yaz olmaz seçimlerde yaklaştı.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Nafaka kadınları arsız etti.Bosanmalari ve.cinayetleri.arttirdi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Avrupa'dan Yemen'e insani yardım kampanyası
  1. Avrupa'dan Yemen'e insani yardım..
  2. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
  3. Ersun Yanal'dan 'galibiyet' mesajı!
  4. Depresyonun fiziksel etkisi olur mu..
  5. Çocuklara para biriktirme alışkanlığı..
  6. Maçın ardından
  7. Fenerbahçe'den gollü galibiyet: 5-2!
  8. Bu besinler kanser düşmanı
  9. Camların parlaması için pratik bilgiler
  10. Bebeğinizi sinirlendiren durumlar..
  11. Brokoliyi suda haşlayarak yemeyin!
  12. GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2018
  13. Fıstık ve yulaf ezmeli muzlu kurabiye
  14. Basketbol: THY Avrupa Ligi
  15. Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi..
  16. Barzani de şokta: ABD'nin..
  17. MKE Ankaragücü'nden "stat" tepkisi
  18. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim..
  19. ABD Eş-Şebab'ı vurdu: 11 ölü
  20. Yüzdeki küçük beyaz noktalardan nasıl..
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti! Yarın istifa edecek
AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti! Yarın istifa edecek
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü