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Gündem ‘Süresiz Nafaka’ kaldırılıyor! Yeni düzenleme yolda
Gündem

‘Süresiz Nafaka’ kaldırılıyor! Yeni düzenleme yolda

Kamuoyunda ‘Süresiz Nafaka Mağdurları’ olarak bilinen binlerce kişiye AK Parti’den müjdeli haber sonunda geldi. Yeni düzenleme ile ‘nafaka’ istismar konusu olmaktan çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 09:44:00 -
‘Süresiz Nafaka’ kaldırılıyor! Yeni düzenleme yolda

AK Parti’nin tazminat, velayet veya nafaka anlaşmazlıklarından dolayı 10 yıla kadar dahi uzayan boşanma süreçlerini kısaltmayı amaçladığı taslağın detayları netleşmeye başladı.

Taslağa göre boşanma davaları, kısa sürede sonuçlandırılacak ve mağduriyetin önüne geçilecek.

Yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul

AK Parti kaynakları yıllarca süren davalar sebebiyle tarafların mağdur olduğuna dikkat çekiyor. Boşanma süreçlerinin kısaltılması taslağı üzerinde çalışan AK Parti hukukçuları “Şu anda Türkiye’de çekişmeli boşanma davaları 5-6 yıldan önce bitmiyor, 8-10 yıla uzayanlar bile var. Mal rejimi yüzünden uzadıkça uzuyor. Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor” değerlendirmesini yaptı. Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak uygulanan sistemi inceleyen AK Parti hukukçuları, Türkiye’de de fikren ve ruhen biten evliliklere ilişkin boşanma davalarının, tarafların bu iradesini hâkim huzurunda dile getirmesi şartıyla kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

Tazminat, velayet gibi konular davanın uzamasına sebep olmayacak

AK Parti kaynakları, yeni yapılacak düzenleme konusunda “Evlilik birliği fikren, ruhen bitmiş ve sadakat kalmamışsa boşanma için yeterli olacak. Tarafların rızasıyla boşanma sonuçlanacak. Diğer taleplerle ilgili davalar sürecek. Tazminat, velayet gibi konular davanın uzamasına sebep olmayacak. Bu konular ayrı bir yargısal işleme tabi olacak” değerlendirmesini yaptı. Birçok Avrupa ülkesinde, boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye’de ise nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi  







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Yorumlar

Mazlum

Haberde nafakaya sınorlama geirilecepine dair bir ibare geçmiyor! Başlığınızdaki haber içerikte yok. İnşêEllâh bu el kusurlu bayana bile ödettirilen bu zulüm yasaları kalkmalı! Aleyhe çalışan avukatına bile bakmak extra zulüm...
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Nur Ahmet

Bu konu çözülürse iyi olur.Sadece nafakaya konmak için,badava,balleş,asalak bir hayat sürdürmek için bir günlüğüne,bir haftalığına veya hemen boşananlar da oluyordur.
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