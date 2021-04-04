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Gündem

Süresiz nafaka bir aileyi daha yıkımın eşiğine getirdi...

Akıl almaz zorluklar yaşatan “Süresiz nafaka” uygulamasının çözümü dört gözle beklenirken, haksız nafaka mağduru Osman Çalçoban başından geçenleri Yeni Akit’e anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 09:27:00 -
Süresiz nafaka bir aileyi daha yıkımın eşiğine getirdi...

7 yıldır nafakasını eksiksiz ödediğini belirten Çalçoban, “Tekrar evlendiğimi duydukları için  her sene nafaka artırım davası açıyorlar. Sürekli benimle uğraşıyorlar. Pandemiden 3 ay önce işten çıkarıldım. 8 ay bin 15 TL işsizlik maaşı aldım. Tüm bunlara rağmen nafakayı ödemeye devam ettim” dedi.

Sürekli huzursuzluk

Yeni eşinin huzursuz olduğunu vurgulayan Çalçoban, şöyle devam etti: “Evim kira. Eşimle sürekli problemler yaşıyoruz. Sabah eve polis geldiği için öğlene kadar ağlamış. Sürekli huzursuzluk. Avukat tutmaya param yok. Ama nafaka artırım davası açtıkları için tüm masrafları bana yüklüyorlar. Geçen yıl 8-9 bin TL borç çıkardılar. İcraya düştü. Tekrar dava açtılar.

Evliliğim bitme noktasında

Sanki adam öldürdük. Bir adamı nafakasını ödemeyediği için alıp hapse atmak hangi mantığa uyuyor? Evde benim bakmakla mükellef olduğum çocuğum ve 4 aylık hamile eşim var. Ben hapse girersem aileme ne olacak? Bu nafaka belasından hiçbir kaçış kurtuluş yok. Şaşırmış haldeyim. İkinci evliliğim de son bulma noktasına geldi.”


Yeni Akit Gazetesi
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