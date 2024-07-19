Sürekli kazıklıyorlar! Bu işletmelere 'mafya' demek bile kibar bir tabir

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Antalya'da turistlerden nar suyu için 1200 TL alınmasını eleştirdi. Tezel, polis müdahalesiyle paranın iade edildiğini ve olayın sosyal medyada viral olduğunu belirtti. Tezel, bu tür olayların turizmin itibarını zedelediğini vurguladı. Sabah gazetesindeki yazısında, turizmdeki bu tür dolandırıcılıklara karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini yazan Tezel, şunları kaydetti:

"Antalya'da bir işletmeci, 2 adet nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı.

Dolandırıldığını anlayan turistler polise başvurdu.

Polisler devreye girince işletme sahibi turistlerden aldığı fazla parayı geri verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonunda tatlıya bağlanan bu olayın videosu sosyal medyada viral oldu.

Oysa normalde bu işletmeye ceza kesilmeliydi.

Polis bile yapılanın suç olduğunun farkında değil!

Ceza kesilmediği için işletme turist kazıklamaya yarın da devam eder!

Turistik bölgelerde özellikle yabancı turistleri kazıklayan birçok işletme var.

Turist kafilelerini alışveriş etmeleri için belirli dükkânlara götürülerek alışverişten yüzde alınması olarak bilinen hanutçuluk ise turizmin kanayan yarası.

Genelde toplumda turistik bölgelerdeki esnafa kazıkçı gözüyle bakılıyor.

Aslında özellikle Ege ve Akdeniz'deki turistik bölgelerde turizm işletmelerinde mafyatik oluşumlar var.

SÜREKLİ KAZIKLIYORLAR

Sahillerdeki beach'lere, kafeteryalara, restoranlara çökmüş mafyalar, ortak fahiş fiyat politikası uygulayıp yıllardır yerli ve yabancı turistleri yıllardır kazıklıyorlar.

Şimdi enflasyonu da bahane edip vatandaşı daha çok kazıklıyorlar.

Bu işletmelere 'mafya' demek bile kibar bir tabir.

Bunlar ülke ekonomisine ve turizmine büyük zararlar veren turizm teröristleri.

Belediyeleri rüşvete bağlayıp yıllardır gemilerini yürütüyorlar.

Vatandaşta sürekli "Acaba kazıklandım mı?" huzursuzluğu yaşatan, yabancı turistleri sürekli kazıklayıp ülkemizin imajını bozan bu turizm teröristlerinin kökü kazınmalı!"