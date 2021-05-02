Sürecin düşmanları: Gece yarısında 1 Mayıs provokasyonu!

'1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke eden gruplar, ülke genelinde sokaklara döküldü. İşçi Temsilcileri Konseyi (İTK) ve Emeğin Gücü adlı oluşumlar, Taksim Tarlabaşı'nda '1 Mayıs alanı Taksim'dir' pankartı açarak yürüyüş düzenledi. Polisin 'evlerinize dönün' uyarılarına aldırış etmeyen gruptan bazıları taşkınlık çıkartınca gözaltına alındı.

Boğaziçililer de yürüdü!

Boğaziçi'nin provokatörleri de 1 Mayıs'ı boş geçmedi. Taksim’e doğru 'Kampüsten sokağa, biz kazanacağız' pankartıyla yürüyen öğrenci görünümlü provokatörler, Osmanbey'de emniyet güçleri ile karşı karşı karşıya geldi. Tek amaçları polisle arbede yaşan bu grup da dağılmayınca gözaltılar gerçekleşti.

İzinli gruplara salgın tedbirlerine göre müsaade edildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma, Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakma ve basın açıklaması talebinde bulunan HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu İş, Vatan Partisi ve TGB, Hak-Sen, DİSK, TEÇ-Sen, SİME-Sen, SAHİM-Sen, DİSK(TMMOB-TTB-KESK) sendikalarının başvuruları, salgınla mücadele ve tam kapanma tedbirlerine uygun olmak kaydıyla Valiliğimizce değerlendirilerek belirli saat aralıklarıyla bu faaliyetlere izin verilmiştir." denildi.

'İzinsiz gruplardan 212 kişi gözaltına alındı'

Açıklamada, izinsiz gruplara ilişkin gözaltıla yapıldığı ifade edildi:

" "İl ve ilçe Hıfzıssıhha meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan kişiler hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 kişi gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır."

Sol Parti'den akşam yürüyüşü!

Öte yandan akşam saatlerinde sahneye çıkan Sol Parti üyeleri ise Kızılay'da yürüyüş gerçekleştirdi. 'Yasaklarınız sökmeyecek' yazılı pankart açan grup, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, taşkınlık çıkarttı. Grubun eylemi emniyet güçlerinin müdahalesi ile son buldu.