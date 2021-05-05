Süre verdi, beklentisini açıkladı! Altın fiyatları için flaş tahmin

Yatırımlarını altına yapan, altını olan vatandaşlar, yahut altın alacak olanlar, Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? gibi sorularını cevaplandırmaya çalışıyor.

Altın fiyatları, zincirlerini kırmak ve ONS’u 1.800 doların üzerine çıkarmak için yeterli yükseliş ivmesi bulmakta zorlanırken, dünyaca ünlü analist Tim Hayes, enflasyon baskıları artmaya başladığında artık değerli metalin uzun vadeli potansiyeline odaklanmanın zamanının geldiğini söylüyor.

Kriptokoin'in haberine göre; Ned Davis Research’ün baş küresel yatırım stratejisti Tim Hayes, Kitco News ile yakın zamanda konu ile ilgili bir röportaj gerçekleştirdi.

Tim Hayes, söz konusu röportajda, önemli iddialarda bulundu. Hayes, altının ilk çeyrekteki iç karartıcı performansından sonra, şimdi nötr pozisyondan kayarak altın üzerinde yükselişe geçtiğini belirtti.

Hayes, enflasyon yükseldikçe altının uzun vadeli yükselişini sürdürme potansiyeli gördüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi pandemiden kurtulmaya devam ederken, Tim Hayes artan faaliyetin daha yüksek tüketici fiyatlarıyla geleceğini söyledi.

Hayes, "Federal Rezerv, enflasyonun hedeflerinin üzerine çıkmasını istediğini söyledi ve risk, enflasyonun yükselmesine izin verdikçe, eğrinin gerisinde kalmaları. Tepki vermeye başladıklarında piyasa için çok yıkıcı olacak. Enflasyon şişedeki cin’dir ve bir kez serbest bırakıldığında, içeri girmesi zordur." dedi.

"Bunun için, emtia piyasalarına bak"

Tim Hayes, enflasyonun ne kadar yüksek olabileceğini merak eden yatırımcıların sadece emtia piyasalarında olup bitenlere bakmaları gerektiğini belirtti.

Kereste fiyatları, bakır ve gıda fiyatları son haftalarda rekor seviyeye yükseldi ve çok yıllı yükseklere ulaştı. Hayes, Emtia Araştırma Bürosu (CRB) Endeksindeki 17 emtianın, altın hariç hepsinin 200 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde işlem gördüğünü ifade etti ve "Altın, 2019’da bir şey yapan tek emtia idi. Geçen yıl kendisinin önüne geçti. Şimdi bir düzeltme gördük. Şimdi emtia piyasalarında olan her şeyle birlikte, altının bu daha geniş alana katılımını görmeye başladığını düşünüyorum. Pazar rallisi… Daha geniş emtia piyasasında neler olup bittiğine baktığınızda, bu enflasyonla bir şeyler olacağının bir işaretidir." iddialarında bulundu.

Altın fiyatları için flaş iddia: Önümüzdeki iki ila üç yıl içinde çok artacak

Hayes ayrıca, ekonomiye ve finans piyasalarına pompalanan para miktarı 2008 mali krizi esnasında alınan tedbirleri tamamen gölgede bıraktığı için enflasyonun nasıl yükselmediğini görmenin zor olduğunu belirtti. Bazı analistler, yükselen emtia fiyatlarının 1970’lerde görülene benzer bir enflasyon şokuna neden olabileceği hususunda ikazda bulundu. Fakat Tim Hayes, o kadar dramatik bir yükseliş görmediğini söyledi.

Hayes, enflasyon baskıları artarken yükselişin iki ya da üç sene sürdüğünü söyledi.

Tim Hayes, sürekli enflasyonunun uzun vadede altın fiyatları için çok destekleyici olacağını ileri sürdü.

Hayes, altın için bir fiyat hedefi olmadığını söylese de fiyatların önümüzdeki iki ila üç yıl içinde önemli ölçüde yükselmesini bekliyor.

"Altın fiyatları çok daha yükseğe çıkabilir"

Tim Hayes, "Altın fiyatları buradan çok daha yükseğe çıkabilir; biz sadece rekor seviyelere bakmıyoruz. Bir çıkış yaptığımızda, enflasyon koruması olarak altına ihtiyaç duydukları fikrini benimsemeye başlayacak yepyeni bir yatırımcı grubu getirecek." iddialarında bulundu.

Gerçek faiz oranlarını negatif bölgede tutan artan enflasyonla birlikte Tim Hayes, altın için bir diğer mühim faktörün daha zayıf bir Amerikan doları olacağını söyledi. ABD hükümeti açık harcamalarını artırmayı sürdürürken, doların uzun vadeli düşüş eğilimini yeniden başlattığına ilişkin işaretler gördüğünü de söyledi. Tim Hayes, bu yıl açığın 4 trilyon doları aştığını belirtti.