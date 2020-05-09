Süre dün gece 00.00'da doldu! O ülke dokuzuncu kez iflas edecek

65 milyar dolarlık dış borcun ödenmesi için kreditörlerle anlaşamayan hükümetin yeni bir plan açıklaması bekleniyor.



Arjantin ekonomisi yıllardır süren ekonomik krizle birlikte bir kez daha iflas etmeye hazırlanıyor. Kreditörlerle 65 milyar dolarlık dış borcu için anlaşamayan ülke ekonomisinin dokuzuncu defa iflas etmeye hazırlanıyor. İngiliz basını, hükümetin yeni bir plan açıklamasının beklendiğini söyledi.

Arjantin 65 milyar dolarlık dış borcu için kreditörleriyle anlaşma sağlayamadı. Anlaşma için geçerli süre dün gece 00:00 itibariyle sona erdi.

Arjantin’in borç yapılandırma planı kredi veren kurumlar tarafından kabul edilmezken teklifte faiz ödemelerinin 2023 yılına kadar ötelenmesi öngörülüyordu.

Resmi olarak bile duyurulmadı

Financial Times’ta yer alan habere göre; Arjantin’in borç yapılandırma teklifinin kredi veren çok az kurum tarafından gözden geçirildiği, hükümetin bu yüzden kabul edilmeyen teklifi resmi olarak bile duyurmadığı ifade ediliyor.

Dünyadaki en zor işlerden biri olan Arjantin Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Martin Guzman diyaloğa açık olduklarını söyledi. Guzman, “Kredi verenlerimizin diyalogdan yana olduğunu biliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni bir teklifle gelecekler

Arjantin’e borç veren yatırımcılardan biri hükümetin borç yapılandırma planına karşı kreditörlerin yeni bir planı daha olduğunu söylüyor.

Arjantin’e borç veren kurumlar arasında bulunan BlackRock, Fidelity T. Rowe Price, GMO ve VR Capital gibi grupların ülkenin borç yapılandırma teklifini reddettiği belirtiliyor. Arjantin’de bu kadar ABD ilişkili grubun borç veren olarak bulunması ülke siyasetine Amerikan etkisi hakkında da ipuçları veriyor.

Arjantin borçlarını ödeyemezse 2001 yılında yaşadığının benzeri bir kriz yaşayabilir. Ülkede marketlerin yağmalanmasına varan büyük ekonomik sıkıntıların görüldüğü 2001 yılı sonrası Arjantin’e 10 yıla varan bir süre kimse dövizle borç vermeye yanaşmamıştı. Bugün hükümetin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bir plan duyurulması bekleniyor.