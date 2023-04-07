Süre 20 dakikaya inecek! Yarın hizmete giriyor

Bakanlıkça yapımı sürdürülen 177,3 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarından birisinin inşaası daha sona erdi. Yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile Kayaşehir Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz milletimizin konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye yüzyılının üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye'nin altyapısını da sağlamaktadır. Bu kapsamda yalnızca İstanbul'da, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları gibi tüm dünyanın gıptayla baktığı dev proje ve yatırımları başarıyla tamamlayarak, İstanbul'u modern ulaşım altyapısıyla hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik ve İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük" dedi.

Yarın açılıyor

Açılış için gün veren Bakan Karaismailoğlu, "Yarın açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızın yanı sıra, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören, Bağcılar Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı'nın metrobüs Zincirlikuyu istasyonu, Yenikapı-Taksim- Hacıosman Metrosu ve Gayrettepe İstasyonlarıyla entegre edecek. Gayrettepe son etabı olmak üzere 5 ayrı metro hattında çalışmalarımız hızla devam ediyor. 2 Ekim 2022'de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı ve 22 Ocak 2023'te açılışını yaptığımız Kâğıthane-İstanbul Havalimanı metrolarıyla birlikte İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 318,3 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecek. Bu bizim için büyük bir gurur İstanbul'da insanımızı toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza da devam edeceğiz" diye konuştu.

"İstanbul'un toplamda 1100 kilometre metro ihtiyacı var"

Karaismailoğlu yerel yönetimin görevini yerine getirmediğini söyleyerek, "İstanbul'un toplamda bin 100 kilometre metro ihtiyacı var. Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir hattımızda Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir 15. Bölge ve Kayaşehir meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunuyor. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden de geçecek ve tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek. Şu an ki mevcut İBB yönetimi pandemi sürecinde oldukça önemli faydalar sağlayan bu hastanemizin karayolu bağlantısını da yapmamıştı.

İstanbullu vatandaşlarımızı mağdur etmemek için karayolu bağlantısını bakanlık olarak biz yaptık. En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve karayolu bağlantısını hızla tamamladık. Yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de hemen devraldık ve yapım çalışmalarını hızlandırdık. İBB'den devraldığımızda ancak yüzde 5'ini tamamlayabildikleri metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı. İstanbulluların hizmetine sunulmaya hazır hale getirdik. Aynı tarihlerde ihalesi yapılıp inşaatına başlanan İBB'nin sorumluluğundaki Mahmutbey-Esenyurt Metrosunun ilerlemesi yüzde 5 seviyesindedir. Halkalı-kirazlı metrosunun ilerlemesi de yüzde 10'a gelmiş durumdadır. Çok laf üretenler maalesef hiç iş yapmamıştır. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunma gururuna tekrar eriştik" diye konuştu.

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Hükümetimizin İstanbul'daki hizmet süreci bitmedi

Karaismailoğlu, "Projemizle, Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattının yanı sıra Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattıyla entegre olacak. Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ulaşımı da sağlanacak. Kayaşehir – Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent – Bakırköy Özgürlük Meydanı arası 29 dakika, Metrokent – İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki sayın Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere hükûmetimizin İstanbul'daki hizmet süreci bitmedi. Biz, her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan büyük ve güçlü Türkiye'ye verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Geçmişte yaptıklarımızdan gelen güvenle, umutlu yarınları da inşa edeceğiz. Aziz milletimiz bize her zaman güvendi ve milletimizin bize güveni en büyük gücümüz oldu. Yarın saat 16.00'da gerçekleştireceğimiz açılışımıza tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika

Günde ortalama 25 metre ilerlenen hattın işletmeye alınmasıyla kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkanı olacak.

Diğer toplu taşıma modları ile hastanenin entegrasyonu sağlanacak. Proje ile Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı'na, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na entegre olacak.

Bu entegrasyonla bölgenin havalimanına metro ile ulaşımı da sağlanacak. Hattın hizmete alınmasıyla, Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.

"Zigana Tüneli'ni Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedefliyoruz"

Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü inşaatının da Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Maalesef CHP zihniyeti sadece İstanbul'da değil. Adana'da, Aydın'da, İzmir'de de var" dedi.

Adanalıların talep ettiğini bu köprüyü de nisan ayı sonuna doğru dört başı mamur bir şekilde açacaklarını belirten Karaismailoğlu, köprünün tamamen yerli ve milli mühendislikle yapıldığını söyledi.

Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'ni de bitirdiklerini, Ramazan Bayramı öncesinde açmayı hedeflediklerini bildirerek, tünelin 14,5 kilometre ile Avrupa'nın en uzun tüneli olacağının altını çizdi.

Projenin, mevcut yol güzergahını kilometrelerce kısalttığını, kışın zorlu koşullarını tarihe gömdüğünü vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu tür yapılar artık Türkiye'de biraz sıradan işler olmaya başladı. Bizim hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için güçlü altyapı gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ankara-Sivas hızlı trenle 2 saat olacak

Ankara-Sivas hızlı tren hattının yine mega projelerden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, hattın 400 kilometre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Hattı bayramın hemen ertesinde hizmete açacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ankara'dan başlıyoruz. Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Akdağmağdeni, Sorgun, Yıldızeli ve Sivas'a 8 istasyonla varıyoruz. Ankara-Sivas hızlı trenle 2 saat olacak, Ankara-Yozgat bir saat olacak. Bu proje içerisinde 67 kilometre uzunluğunda tam 49 tane tünel var. 27 kilometre uzunluğunda 49 tane viyadük var. Bu kadar özel bir proje. Bunu Sivas'a getiriyoruz ama orada bırakmayacağız. Oradan devam edeceğiz. Erzincan, Erzurum, Kars. Önümüzdeki yıllarda bu proje Bakü'ye kadar ulaşacak. Yedili masa içerisindeki vatandaşlardan bir tanesi diyordu ya 'Sivas'a hızlı tren gelirse göçü arttırırmış'. Onu bir Sivaslılara bir sorsunlar. Bu yatırımlara karşı olanlar, yönetime talip oluyorlar."

Karaismailoğlu, Ankara'da da AKM-Gar-Kızılay metrosunu da bu ay içerisinde açacaklarını dile getirerek, bu hat ile Ankara'nın bütün metrolarını birbirine bağlayacaklarını sözlerine ekledi.