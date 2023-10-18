Sürdürülebilirliğin oscarları açıklandı
Ekonomik, sosyal ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan ve ortak geleceğimize sahip çıkan yenilikçi projeleri vurgulayarak, iş dünyası için örnek rol modelleri paylaşmak amacıyla düzenlenen “Sürdürülebilir İş Ödülleri” nin 10. yıl kazananları açıklandı.
Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren platformda, geride kalan 10 yılda 165’in üzerinde proje ödüllendirildi. Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup ve Belediyeler ve sınırlı sayıda kategoride sivil toplum kuruluşlarının da katılabildiği ödüller için kazanan projeler, 16 kategoride 50 kişilik jüri üye kurulu tarafından zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi.
Bu yıl gerçekleştirilen görkemli ödül töreni Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin 10. Yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında daha da anlamlı olarak gerçekleştirildi.
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2023KAZANANLAR
ENERJİ YÖNETİMİ
BSH EV ALETLERİ – Sürdürülebilir Boyahane
ATIK YÖNETİMİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO
ECZACIBAŞI VİTRA KARO – Atıkların Yaşam Döngüsü
TAYRAŞ BAZ YAĞ RAFİNERİ – Mevcut En İleri ve Çevreci Teknolojiler ile Atık Madeni Yağların İleri Dönüşümü (KOBİ)
SU YÖNETİMİ
BORÇELİK – Atık Suların Yeniden Kullanımı ve Geri Kazanımı
KARBON YÖNETİMİ
ÜLKER – Karbon Yönetimi
DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ
FORD OTOSAN – Tampon Altı Yaya Güvenlik (LLS-Lower Leg Sfiffener) Parçası Geri Dönüştürülmüş Plastik Kullanımı
SEM PLASTİK – SEMBİYOZ (KOBİ)
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ
SÜTAŞ – Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modeli
SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI
Sürdürülebilirlik Raporu
ARÇELİK – 2022 Sürdürülebilirlik Raporu
YAŞAR HOLDİNG – 2021 Sürdürülebilirlik Raporu
Entegre Rapor
ALLIANZ TÜRKİYE – 2021 Entegre Raporu
GARANTİ BBVA – 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Dayanıklılığın Öyküsü
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ – 2022 Entegre Raporu (STK)
SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON
Ürün
KORDSA – Sürdürülebilir Kompozitler ile Güvenli Seyahat
Proses
ARÇELİK-LG KLİMA – Frolet (Front-Inlet Grille)
SOLIDELECTRON – Pompa Sistemlerinde Enerji Verimliliği Paylaşımı ve İşletilmesi Projesi (KOBİ)
SOSYAL ETKİ
İnsan odaklı
HEPSİBURADA – Bir Gülüş Yeter
STRATEJİK GİRİŞİMLER – Tanı ve tedavide hata oranı yüksek olan Kristal Kayması (BPPV) hastalığının tedavisini kolaylaştıran yeni tedavi sistemi (KOBİ)
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – Üreten Kadın Dernek ve Kooperatifleri Sosyal Etki Projesi (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)
SELÇUK BELEDİYESİ – Efes Tarlası Yaşam Köyü (BELEDİYE)
Çevre odaklı
HAYAT – Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi
AKADEMİ ÇEVRE – KidZania Geri Dönüşüm Merkezi (KOBİ)
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ – İklim Kahramanları (BELEDİYE)
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ
TÜRK TELEKOM – Dijitalde Hayat Kolay
İŞBİRLİĞİ
Özel sektör işbirlikleri
TETRA PAK & VİKİNG KAĞIT – Atık İçecek Kartonlarından Geri Dönüşümle Hijyenik Temizlik Kağıtları Üretimi Projesi
NANOMİK BİYOTEKNOLOJİ & ABS ALÇI – Biyoteknolojik Küf Engelleyici Mikrokapsüller içeren Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir ve En Hafif Dış Cephe Alçı Plakası- Extreme (KOBİ)
STK işbirlikleri
ARÇELİK & Deniz Yaşamını Koruma Derneği & WWF Türkiye – Balık Ağı Projesi
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ
Genel iletişim
ZORLU HOLDİNG – Akıllı Hayat 2030
AGRO TV – Sürdürülebilir Gelecek İçin İklim Su Tarım (KOBİ)
İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ – İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) (STK)
İç iletişim
BORUSAN LOJİSTİK – Sürdürülebilirliği ‘Fark Et’ Hareketi
İTHİB – Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Vizyonu Projesi (STK)
Kadının Güçlendirilmesi
L'ORÉAL TÜRKİYE – UNESCO - Bilim Kadınları İçin Projesi
TİKAV – Kırsal Bölge Seminerleri (STK)
ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK
MİGROS – Engelsiz Migros
ÇALIŞAN KATILIMI
VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ – Açık Mutfak
DAYANIKLI TOPLUM GELİŞİMİ
OPET – Doğaya Saygı
YILIN STARTUP’I
LASKA TEKNOLOJİ