Sürdürülebilirliğin oscarları açıklandı

Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yaratan başarılı modelleri ve projeleri ödüllendiren platformda, geride kalan 10 yılda 165’in üzerinde proje ödüllendirildi. Büyük Ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ, Startup ve Belediyeler ve sınırlı sayıda kategoride sivil toplum kuruluşlarının da katılabildiği ödüller için kazanan projeler, 16 kategoride 50 kişilik jüri üye kurulu tarafından zorlu bir değerlendirme süreci sonucu belirlendi.

Bu yıl gerçekleştirilen görkemli ödül töreni Sürdürülebilir İş Ödülleri’nin 10. Yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında daha da anlamlı olarak gerçekleştirildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ ÖDÜLLERİ 2023KAZANANLAR

ENERJİ YÖNETİMİ

BSH EV ALETLERİ – Sürdürülebilir Boyahane

ATIK YÖNETİMİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ECZACIBAŞI VİTRA KARO – Atıkların Yaşam Döngüsü

TAYRAŞ BAZ YAĞ RAFİNERİ – Mevcut En İleri ve Çevreci Teknolojiler ile Atık Madeni Yağların İleri Dönüşümü (KOBİ)

SU YÖNETİMİ

BORÇELİK – Atık Suların Yeniden Kullanımı ve Geri Kazanımı

KARBON YÖNETİMİ

ÜLKER – Karbon Yönetimi

DÖNGÜSEL PLASTİK YÖNETİMİ

FORD OTOSAN – Tampon Altı Yaya Güvenlik (LLS-Lower Leg Sfiffener) Parçası Geri Dönüştürülmüş Plastik Kullanımı

SEM PLASTİK – SEMBİYOZ (KOBİ)

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

SÜTAŞ – Çiftlikten Sofralara Entegre İş Modeli

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ RAPORLAMASI

Sürdürülebilirlik Raporu

ARÇELİK – 2022 Sürdürülebilirlik Raporu

YAŞAR HOLDİNG – 2021 Sürdürülebilirlik Raporu

Entegre Rapor

ALLIANZ TÜRKİYE – 2021 Entegre Raporu

GARANTİ BBVA – 2022 Entegre Faaliyet Raporu: Dayanıklılığın Öyküsü

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ – 2022 Entegre Raporu (STK)

SÜRDÜRÜLEBİLİR İNOVASYON

Ürün

KORDSA – Sürdürülebilir Kompozitler ile Güvenli Seyahat

Proses

ARÇELİK-LG KLİMA – Frolet (Front-Inlet Grille)

SOLIDELECTRON – Pompa Sistemlerinde Enerji Verimliliği Paylaşımı ve İşletilmesi Projesi (KOBİ)

SOSYAL ETKİ

İnsan odaklı

HEPSİBURADA – Bir Gülüş Yeter

STRATEJİK GİRİŞİMLER – Tanı ve tedavide hata oranı yüksek olan Kristal Kayması (BPPV) hastalığının tedavisini kolaylaştıran yeni tedavi sistemi (KOBİ)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – Üreten Kadın Dernek ve Kooperatifleri Sosyal Etki Projesi (BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ)

SELÇUK BELEDİYESİ – Efes Tarlası Yaşam Köyü (BELEDİYE)

Çevre odaklı

HAYAT – Hayata İyi Bakarız Ekolojik Okuryazarlık Projesi

AKADEMİ ÇEVRE – KidZania Geri Dönüşüm Merkezi (KOBİ)

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ – İklim Kahramanları (BELEDİYE)

KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ

TÜRK TELEKOM – Dijitalde Hayat Kolay

İŞBİRLİĞİ

Özel sektör işbirlikleri

TETRA PAK & VİKİNG KAĞIT – Atık İçecek Kartonlarından Geri Dönüşümle Hijyenik Temizlik Kağıtları Üretimi Projesi

NANOMİK BİYOTEKNOLOJİ & ABS ALÇI – Biyoteknolojik Küf Engelleyici Mikrokapsüller içeren Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir ve En Hafif Dış Cephe Alçı Plakası- Extreme (KOBİ)

STK işbirlikleri

ARÇELİK & Deniz Yaşamını Koruma Derneği & WWF Türkiye – Balık Ağı Projesi

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLETİŞİMİ

Genel iletişim

ZORLU HOLDİNG – Akıllı Hayat 2030

AGRO TV – Sürdürülebilir Gelecek İçin İklim Su Tarım (KOBİ)

İŞ DÜNYASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA DERNEĞİ – İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG) (STK)

İç iletişim

BORUSAN LOJİSTİK – Sürdürülebilirliği ‘Fark Et’ Hareketi

İTHİB – Tekstil Sektörü Sürdürülebilirlik Vizyonu Projesi (STK)

Kadının Güçlendirilmesi

L'ORÉAL TÜRKİYE – UNESCO - Bilim Kadınları İçin Projesi

TİKAV – Kırsal Bölge Seminerleri (STK)

ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

MİGROS – Engelsiz Migros

ÇALIŞAN KATILIMI

VESTEL MÜŞTERİ HİZMETLERİ – Açık Mutfak

DAYANIKLI TOPLUM GELİŞİMİ

OPET – Doğaya Saygı

YILIN STARTUP’I

LASKA TEKNOLOJİ