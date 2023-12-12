Sürdürülebilir projelerle zenginleştirilen EXPO 2023, kendi elektriğini de kendi üretiyor

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) yönetimiyle yaptığı ikili görüşmeler ve başarılı lobi faaliyetleriyle 2016’da başlayan EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş serüveni, 19 Eylül 2018 tarihinde İtalya’nın Padova kentinde düzenlenen AIPH Genel Kurulu’nda 62 ülkenin tamamının oy birliğiyle tescillenerek Türkiye’ye kazandırılmıştı.

Bu kapsamda kentin kuzeyinde yer alan ve tamamen bataklık olan 780 bin metrekarelik alan, on binlerce kamyonla dolgu yapılırken, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ ana teması çerçevesinde muhteşem projelerle yaşam alanı haline dönüştürüldü.

Devlet bütçesine yük olmadan tamamen Onikişubat Belediyesi’nin kaynaklarıyla yapılan çalışmalar, Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde büyük bir hassasiyet ve emekle yerine getirildi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’nda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan ‘Yeşil Kalkınma’ politikası kapsamında hem doğayı koruma hem de enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen çalışmalara da yer verildi.

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Sergi Alanı, kendi elektriğini kendi üretiyor

EXPO 2023’e, ‘Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık’ temasıyla ev sahipliği yapan Onikişubat Belediyesi, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında karbon ayak izinin azaltılması, enerji verimliliği ve çevre dostu ürünler gibi konulara da odaklandı.

Bu kapsamda 10 yıl süreli ‘Gelir Paylaşım Modeliyle’ güneş enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı, kurulumu ve işletilmesi çerçevesinde imzalanan protokol, deprem felaketi sebebiyle sekteye uğrasa da, çalışmalar kararlılıkla hayata geçirildi.

Belediye Hizmet Binası’nda ve EXPO 2023 Ülke Bahçeleri’nde kurulumu tamamlanan güneş enerji santrallerinde elektrik üretimi başladı.

Onikişubat Belediyesi, Türkiye’nin alanında lider enerji hizmet firması Consus Enerji iştiraki olan Tres Enerji ile çalışılan proje kapsamında 2.3 megavat kurulu güce sahip panellerde üretilen elektriğin yüzde 12’isine sahip olurken, 10 yıl boyunca elektriği yüzde 12 indirimli kullanacak. Sözleşme sonunda ise 2090 kWe/2452.20 kWp güneş enerjisi tamamıyla belediyeye devredilecek.

EXPO 2023, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a umut oluyor

EXPO 2023 Sergi Alanı, Kadim Kahramanmaraş’ın var olan güzelliklerini ortaya çıkarmak ve küresel bir marka şehir haline getirmek amacıyla, çevreden alt yapıya, kültürden turizme, spordan enerjiye kadar birçok alanda modern tesisler başta olmak üzere toplumun her kesimine ayrı ayrı hitap edecek pek çok yatırımla donatıldı.

23’ü uluslararası katılımcı ülke pavilyonunun yanı sıra Türkiye’den büyükşehirler, il ve ilçeler ile önemli kurumların özverili çalışmalarıyla 40 pavilyon oluşturuldu.

Ayrıca alanın sürdürülebilirliğini sağlayacak olan dünyanın ikisi bir arada ilk Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi, 70 bin metrekarelik Avrupa’nın en büyük Kristal Lagünü, AIPH Yeşil Yaşam Deneyimleme ve İnovasyon Merkezi, bitki heykelleri, hobi evleri, yerel zanaatların sergileneceği Arasta Çarşısı, Kültür ve Sanat Sokağı, amfi tiyatro alanı ve nikah salonu da yüzde yüz tamamlanarak hizmete alındı.

720 bin yerli ve yabancı misafir EXPO 2023’ü ziyaret etti

Tanıtım eksikliği sebebiyle kabuklarını bir türlü kıramayan Kahramanmaraş için büyük bir fırsat olan EXPO 2023, bu süreçte türlü zorluklarla karşı karşıya kaldı.

COVİD-19 pandemisi sürecinde çalışmaların uzun süre durmasıyla başlayıp, açılış için gün sayarken bu kez de yeryüzünde meydana gelen en şiddetli deprem felaketiyle karşı karşıya kalan EXPO 2023, oldukça zor günlerde kent halkının en büyük umudu oldu.

EXPO 2023 Sergi Alanı, yaşanılan deprem felaketinde 30 bin depremzede vatandaşın barındığı can simidi görevi görürken, depremzedeler halen alandaki konteynerlerde kalıyor.

Açıldığı günden bu yana 720 bin ziyaretçiyi ağırlayan EXPO 2023 Sergi Alanı, depremzede kent halkının rehabilite olarak yeniden mutlu ve neşeli sosyal hayatlarına dönebilmesi için fırsat sunuyor.

Kahramanmaraş’ın ticari, kültürel ve turistik değerlerini küresel arenaya taşıyor

Kahramanmaraş’ın tam bir ticaret, kültür ve turizm şehri olduğunu 23 ülkenin yer aldığı Uluslararası EXPO 2023’le dünyaya tanıtan Başkan Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, Sergi Alanı’nda düzenlediği festival, fuar ve etkinliklerle kentin güçlü yönlerine dikkat çekiyor.

Depremde ve Filistin’de hayatını kaybeden vatandaşlara duyulan saygı çerçevesinde eğlence programlarının düzenlenmendiği EXPO 2023’de çocuklar merkeze alınırken, deprem travmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EXPO 2023’de bir etkinlik bitmeden bir etkinliğin başlangıcı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AİPH Yönetim Kurulu Başkanı Leonardo Capitanio ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışın ardından çocukların çok sevdiği Rafadan Tayfa gösterisi ile başlayan etkinlikler dizisi, Çocuk Şenliği ile devam ederken, kentin edebi yönünün uluslararası tanıtımını sağlama amacıyla Kitap Fuarı düzenlendi.

Yerli ve yabancı çok sayıda yazarın katılımıyla, ‘100 yılın sayfalarını birlikte açıyoruz’ sloganıyla düzenlenen Kitap Fuarı, kent halkından ve çevre illerden yoğun ilgi gördü.

Kitap Fuarı’nın akabinde ise ziyaretçilere farklı bir lezzet deneyimi yaşatmak amacıyla Çikolata ve Kahve Festivali organize edildi.

Kahramanmaraş’ın, tekstil sektöründe Türkiye’nin önde gelen kentlerinden biri olma özelliğinin sürdürülebilir olmasının yanı sıra deprem sebebiyle daralma yaşayan esnafa can suyu olmak hedefiyle sorumluluk üstlenen Başkan Mahçiçek, bu kez de sektörün nabzının tutulduğu Kahramanmaraş Tekstil Fuarı’nı ziyaretçilerin beğenisine sunmanın gururunu yaşadı.

1 Aralık’ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan ve yoğun ilgi gören Tekstil Fuarı, 10 Aralık’a kadar açık kalacak.